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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
2 modes
6 réglages personnalisables
1 tête de brosse
La brosse à dents Philips Sonicare élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement 1 semaine.
Le modèle DiamondClean est la tête de brosse Philips Sonicare la plus performante en matière d'éclaircissement. Ses brins d'une dureté moyenne implantés en losange éliminent la plaque efficacement et en douceur. La brosse à dents électrique Philips Sonicare offre des résultats bien supérieurs à ceux d'une brosse à dents manuelle en termes de nettoyage et de blancheur des dents.
Le mode Clean 2 minutes élimine parfaitement la plaque dentaire (durée de brossage recommandée par les dentistes). Le mode White nettoie les taches à la surface des dents, les éclaircit et les polit. Il élimine les taches ordinaires telles que celles causées par le café, le thé, le tabac et le vin rouge. Les dents sont jusqu'à 2 tons plus clairs en 2 semaines seulement.
4.1
sur 6
251
Avis
84%
recommandent ce produit
karine4
11/02/2019
France
Acheteur vérifié
très bonne brosse recommandée par mon dentiste
brossage très efficace et très doux pour les gencives. Les enfants ont la leur aussi. et très bon service après vente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8911/01 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8911/01 Brosse à dents électrique
Pylos
11/02/2019
France
très bonne brosse recommandée par mon dentiste
brossage très efficace et très doux pour les gencives. Les enfants ont la leur aussi. et très bon service après vente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8911/01 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
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GJF92
22/04/2018
France
Un produit bien conçu !
Bien conçu (dans les moindres détails), mais pas que ! Également et surtout bien réalisé ! Du coup, facilité d'utilisation et efficacité au rendez-vous.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8911/01 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite+ HX8911/01 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean