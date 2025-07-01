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Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence Têtes de brosse à dents standard

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Philips Sonicare C3 Premium Plaque DefenceTêtes de brosse à dents standard

HX9042/17

Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence Têtes de brosse à dents standard

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