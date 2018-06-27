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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
5 modes
2 têtes de brosse
Verre de charge, coffret de voyage
Édition Rose or
Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.
4.3
sur 6
3246
Avis
86%
recommandent ce produit
sokette
27/06/2018
Suisse
Des dents blanches en 1 semaine ! Ce n'est pas un reve mais une réalité
après une semaine, mes dents sont blanches comme promis. Je suis ravie de mon achat. Je peux meme l'utiliser avec mes brackets.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9362/67 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9362/67 Brosse à dents électrique
Julia
31/05/2018
Suisse
The best!
I noticed a big difference in how clean my teeth are.. My teeth are crooked on the bottom so they are difficult to brush well and this toothbrush makes a huge difference. I have had other electric toothbrushes before but they were no as well designed and did not have the flexibility that this one has. Plus, I love the travel box and the ease of charging. I LOVE THIS TOOTHBRUSH!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9362/67 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9362/67 Brosse à dents électrique
Bullcroft
22/03/2018
Suisse
Recommandé
C'est la deuxième brosse à dents que je commande. La première est noire. Le service client est également à recommander. Merci Philips!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9372/04 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9372/04 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard