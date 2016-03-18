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Philips Sonicare DiamondCleanBrosse à dents électrique

HX9342/02

HX9340

4

| (77) Avis

Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches.

Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Des dents plus blanches avec la brosse à dents électrique Philips Sonicare

Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

  • 5 modes

  • 2 têtes de brosse

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 x plus de plaque qu'une brosse manuelle dans les zones difficiles d'accès.

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.

Effet blancheur 2 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle

Effet blancheur 2 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle

Des dents 2 x plus blanches qu'avec une brosse à dents manuelle en 1 semaine seulement, grâce à la brosse à dents Philips Sonicare. Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 1 semaine seulement.

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4.0

sur 6

77

Avis

18/03/2016

France

France

Acheteur vérifié

Produit qui allie qualité et finitions

Très efficace pour éliminer la plaque dentaire quotidienne, le minuteur nous permet de répartir le brossage de manière équilibrée, la taille de la tête de la brosse à dent est vraiment adaptée Mais vibrations sur les dents antagonistes si on serre légèrement, desagreable

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9342/02 Brosse à dents électrique

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9342/02 Brosse à dents électrique

18/03/2016

France

France

Acheteur vérifié

Produit qui allie qualité et finitions

Très efficace pour éliminer la plaque dentaire quotidienne, le minuteur nous permet de répartir le brossage de manière équilibrée, la taille de la tête de la brosse à dent est vraiment adaptée Mais vibrations sur les dents antagonistes si on serre légèrement, desagreable

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9342/02 Brosse à dents électrique

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08/11/2013

France

France

Acheteur vérifié

efficace et moins traumatique qu'un "brossage"

je conseille vivement, la qualité du nettoyage ne laisse quasiment aucune trace de plaque interdentaire. je n'ai pratiquement plus besoin d'utiliser les soft picks de Gum. cependant, l'ergonomie peut être améliorée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9342/02 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9342/02 Brosse à dents électrique

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. based on two periods of two-minute brushings per day, on clean mode