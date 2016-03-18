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HX9342/02
HX9340
Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches.
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
5 modes
2 têtes de brosse
Élimine jusqu'à 7 x plus de plaque qu'une brosse manuelle dans les zones difficiles d'accès.
Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.
Des dents 2 x plus blanches qu'avec une brosse à dents manuelle en 1 semaine seulement, grâce à la brosse à dents Philips Sonicare. Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 1 semaine seulement.
4.0
sur 6
77
Avis
Chris27
18/03/2016
France
Acheteur vérifié
Produit qui allie qualité et finitions
Très efficace pour éliminer la plaque dentaire quotidienne, le minuteur nous permet de répartir le brossage de manière équilibrée, la taille de la tête de la brosse à dent est vraiment adaptée Mais vibrations sur les dents antagonistes si on serre légèrement, desagreable
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9342/02 Brosse à dents électrique
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9342/02 Brosse à dents électrique
bilalger
18/03/2016
France
Acheteur vérifié
Produit qui allie qualité et finitions
Très efficace pour éliminer la plaque dentaire quotidienne, le minuteur nous permet de répartir le brossage de manière équilibrée, la taille de la tête de la brosse à dent est vraiment adaptée Mais vibrations sur les dents antagonistes si on serre légèrement, desagreable
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9342/02 Brosse à dents électrique
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speedy50
08/11/2013
France
Acheteur vérifié
efficace et moins traumatique qu'un "brossage"
je conseille vivement, la qualité du nettoyage ne laisse quasiment aucune trace de plaque interdentaire. je n'ai pratiquement plus besoin d'utiliser les soft picks de Gum. cependant, l'ergonomie peut être améliorée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9342/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9342/02 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
based on two periods of two-minute brushings per day, on clean mode