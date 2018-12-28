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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX9352/01
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
5 modes
1 tête de brosse
Verre de charge, coffret de voyage
Édition Noire
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dans les zones difficiles d'accès.
Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.
Des dents 2 x plus blanches qu'avec une brosse à dents manuelle en 1 semaine seulement, grâce à la brosse à dents Philips Sonicare. Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 1 semaine seulement.
3.3
sur 6
11
Avis
Laecheln
28/12/2018
Deutschland
Hält was sie verspricht
Benutzte Philips Sonicare Diamond Clean 3 Monate lang. Das Putzergebnis ist fabelhaft. Durch den geschwungenen Bürstenkopf erreicht man auch eng anliegende Zwischenräume an den Zähnen. Das Zahnfleisch wird mit massiert, was ich sehr positiv finde. Die Zähne und der ganze Mund fühlen sich frisch und sauber an. Von der professionellen Zahnreinigung kam auch ein großes Lob. Kurz um.. Sehr zu empfehlen. Danke Philips.!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/30 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/30 Sonic electric toothbrush
Calvin
12/09/2018
Deutschland
Perfekte Reinigung
Komme sehr gut mit der Zahnbürste klar. Sie reinigt gründlch und sauber. Meisten verwende ich nur den "Deep Clean" Modus
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/01 Sonic electric toothbrush
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/01 Sonic electric toothbrush
Can39bo
24/11/2017
Deutschland
Super die Zähne werden richtig sauber
Super Produkt kann ich nur empfehlen Leistung top Ergebnis top würde ich wieder kaufen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/01 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/01 Sonic electric toothbrush
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean