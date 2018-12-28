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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération

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  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

Arrêté

Philips Sonicare DiamondCleanBrosse à dents électrique

HX9352/01

3.3
| (11) Avis
Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches. Changez pour Sonicare.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour éclaircir les dents

Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

  • 5 modes

  • 1 tête de brosse

  • Verre de charge, coffret de voyage

  • Édition Noire

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dans les zones difficiles d'accès.

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.

Effet blancheur 2 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle

Effet blancheur 2 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle

Des dents 2 x plus blanches qu'avec une brosse à dents manuelle en 1 semaine seulement, grâce à la brosse à dents Philips Sonicare. Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 1 semaine seulement.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

11

Avis

4
3

28/12/2018

Deutschland

Deutschland

Hält was sie verspricht

Benutzte Philips Sonicare Diamond Clean 3 Monate lang. Das Putzergebnis ist fabelhaft. Durch den geschwungenen Bürstenkopf erreicht man auch eng anliegende Zwischenräume an den Zähnen. Das Zahnfleisch wird mit massiert, was ich sehr positiv finde. Die Zähne und der ganze Mund fühlen sich frisch und sauber an. Von der professionellen Zahnreinigung kam auch ein großes Lob. Kurz um.. Sehr zu empfehlen. Danke Philips.!!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/30 Sonic electric toothbrush

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/30 Sonic electric toothbrush

12/09/2018

Deutschland

Deutschland

Perfekte Reinigung

Komme sehr gut mit der Zahnbürste klar. Sie reinigt gründlch und sauber. Meisten verwende ich nur den "Deep Clean" Modus

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/01 Sonic electric toothbrush

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/01 Sonic electric toothbrush

24/11/2017

Deutschland

Deutschland

Super die Zähne werden richtig sauber

Super Produkt kann ich nur empfehlen Leistung top Ergebnis top würde ich wieder kaufen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/01 Sonic electric toothbrush

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/01 Sonic electric toothbrush

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean