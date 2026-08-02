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Car lightsLED-HL [≈H1]

11258U2510C2

11258U2510C2

3.8
| (257) Avis
Des couleurs adaptées à votre style
Installez des lampes Philips Ultinon Classic LED dans vos éclairages avant pour obtenir la couleur chaude d'un éclairage halogène classique avec les performances des LED ! Ces lampes faciles à installer vous permettent de monter en gamme en passant aux LED en toute simplicité !*
Voir tous les avantages

Des lampes LED pour un éclairage blanc chaud classique

Des couleurs adaptées à votre style

  • Type de lampe : H1

  • Lampe LED à installation directe

  • Design compact

  • Lumière blanche et froide à 6 000 K

  • Nombre de lampes : 2

Profitez d'une lumière classique de couleur chaude à 3 500 K

Profitez d'une lumière classique de couleur chaude à 3 500 K

Améliorez vos éclairages avant sans sacrifier le style ! Les lampes Philips Ultinon Classic LED projettent une élégante lumière blanche et chaude, comparable à celle des autres éclairages avant halogènes, pour une voiture à l'esthétique intemporelle. Unifiez la couleur de tous vos éclairages avant tout en bénéficiant de la meilleure luminosité produite par les LED. Découvrez l'alliance parfaite entre style classique et technologie moderne.

Plus de luminosité pour une visibilité élevée**

Plus de luminosité pour une visibilité élevée**

Les lampes Philips Ultinon Classic LED sont conçues pour produire un meilleur faisceau lumineux que les lampes halogènes, le tout dans un format compact et universel. Grâce aux dernières innovations en matière de technologie LED, elles offrent le même flux lumineux que les lampes halogènes ECE standard, mais améliorent considérablement les performances du faisceau** tout en consommant moins d'énergie. Les lampes Philips Ultinon Classic LED offrent aux conducteurs une meilleure vue de la route, ce qui facilite la détection des obstacles et une conduite en toute sécurité.

Installation plug-and-play

Installation plug-and-play

Avec les lampes Philips Ultinon Classic LED, l'installation est si rapide et facile que leur remplacement est un jeu d'enfant ! Il n'est pas nécessaire de vérifier la compatibilité ou d'utiliser des anneaux de connexion : les lampes Philips Ultinon Classic LED sont dotées d'un corps ultra-compact et d'un culot intégré compatible IEC 60061. Leur conception à installation directe présente le même encombrement que les lampes halogènes, ce qui permet une installation simple dans les espaces restreints. Elles sont faciles à installer et offrent une large compatibilité avec la plupart des modèles de véhicules*.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.8

sur 6

257

Avis

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

18/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

18/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

excelent tout simplement

Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

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Mentions légales

  1. Non conforme à la réglementation ECE R37. Pour utilisation hors route uniquement.

  2. Par rapport aux exigences légales minimales. Concerne les modèles H4, H7. Sujet à variation selon le modèle de voiture et le type de lampe.

  3. Garantie de 2 ans. Visitez la page philips.com/auto-warranty pour en savoir plus sur notre politique de garantie. La garantie Philips couvre les défauts de fabrication et une utilisation non commerciale uniquement.