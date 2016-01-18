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Arrêté
M1MKIIBO/00
Disponible à partir
Un son haute fidélité, une conception soignée
Associant un son inégalé et un confort réel à un design emblématique, le Philips Fidelio M1MKII a été conçu par des experts et fabriqué de manière à offrir un son haute définition. Léger et robuste, il offre une excellente réduction du bruit aux utilisateurs nomades.
Son haute résolution
Supra-aural
Coussinets Deluxe à mémoire de forme
Pliage à plat
Les coquilles double couche du Philips Fidelio M1MKII sont faites pour réduire l'effet de résonance et les vibrations de façon à accentuer la précision et l'authenticité du son afin de vous faire profiter de chaque détail. Avec sa conception robuste à plusieurs couches qui garantit la durabilité et le confort, le M1MKII est le compagnon musical idéal et le restera pour une longue période.
Avant d'être regroupés par deux, les transducteurs sont soigneusement sélectionnés, réglés et testés pour garantir le rendu le plus naturel qui soit. Mesurant 40 mm, ils utilisent des aimants haute puissance en néodyme pour délivrer un son haute définition à plage dynamique étendue, jusque dans les moindres détails.
2.6
sur 6
16
Avis
ulfasso
18/01/2016
France
casque exceptionnel
un son équilibré, pur et clair, qui ne sature pas. une finition exceptionnelle, super comfort, super resistance. fil amovible++
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic
Steppi74
13/04/2015
France
Une vraie réussite
L'écoute avec ce casque est un régal. Le son est bien équilibré avec des basses profondes mais jamais envahissantes et des aigus bien définis qui ne sifflent pas comme sur d'autres casques haute qualité. Le bon son est une question de goût et j'ai testé des dizaines de casques avant de choisir ce Fidélio. Mon conseil: faites de même!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
Yell0w
08/09/2014
France
Excellent
Un excellent casque, dans tout les domaines, un rendu sonore qui respecte le choix des musiciens. très confortable, très bon design, rien a redire, parfait.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic