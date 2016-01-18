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Arrêté

FidelioCasque avec Micro

M1MKIIBO/00

2.6

| (16) Avis

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noir et orange
Noir et orange

Un son haute fidélité, une conception soignée

Associant un son inégalé et un confort réel à un design emblématique, le Philips Fidelio M1MKII a été conçu par des experts et fabriqué de manière à offrir un son haute définition. Léger et robuste, il offre une excellente réduction du bruit aux utilisateurs nomades.

Voir tous les avantages

Un son haute fidélité, une conception soignée

  • Son haute résolution

  • Supra-aural

  • Coussinets Deluxe à mémoire de forme

  • Pliage à plat

Coquilles double couche conçues pour renforcer la précision acoustique

Les coquilles double couche du Philips Fidelio M1MKII sont faites pour réduire l'effet de résonance et les vibrations de façon à accentuer la précision et l'authenticité du son afin de vous faire profiter de chaque détail. Avec sa conception robuste à plusieurs couches qui garantit la durabilité et le confort, le M1MKII est le compagnon musical idéal et le restera pour une longue période.

Transducteurs en néodyme de 40 mm optimisés pour un son pur et authentique

Transducteurs en néodyme de 40 mm optimisés pour un son pur et authentique

Avant d'être regroupés par deux, les transducteurs sont soigneusement sélectionnés, réglés et testés pour garantir le rendu le plus naturel qui soit. Mesurant 40 mm, ils utilisent des aimants haute puissance en néodyme pour délivrer un son haute définition à plage dynamique étendue, jusque dans les moindres détails.

La commande et le micro sur fil vous font passer de l'écoute musicale aux appels.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.6

sur 6

16

Avis

18/01/2016

France

France

casque exceptionnel

un son équilibré, pur et clair, qui ne sature pas. une finition exceptionnelle, super comfort, super resistance. fil amovible++

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic

13/04/2015

France

France

Une vraie réussite

L'écoute avec ce casque est un régal. Le son est bien équilibré avec des basses profondes mais jamais envahissantes et des aigus bien définis qui ne sifflent pas comme sur d'autres casques haute qualité. Le bon son est une question de goût et j'ai testé des dizaines de casques avant de choisir ce Fidélio. Mon conseil: faites de même!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

08/09/2014

France

France

Excellent

Un excellent casque, dans tout les domaines, un rendu sonore qui respecte le choix des musiciens. très confortable, très bon design, rien a redire, parfait.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

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