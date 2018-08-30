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Arrêté
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
9 accessoires
Lames en acier auto-affûtées
Jusqu'à 60 min d'autonomie
Accessoires rinçables
Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse pour le visage et le corps sont en acier trempé pour une résistance maximale. Elles restent ainsi aussi tranchantes qu'au premier jour. Elles ne rouillent pas et ne nécessitent pas de lubrifiant.
La tondeuse multistyle tout-en-un Philips Multigroom 3000 est fournie avec 9 accessoires conçus pour styliser votre barbe et couper vos cheveux en toute simplicité.
Obtenez une coupe uniforme, même sur les poils les plus épais. Les lames précises en acier de la tondeuse corps et barbe vous permettent d'obtenir des lignes droites et nettes, pour une finition parfaite.
Récompenses
4.2
sur 6
706
Avis
86%
recommandent ce produit
itsuki
30/08/2018
Suisse
trop cool
1er essai aujourd hui pour les cheveux trop bien rapide et agréable merci
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3757/15 9-in-1, Face and Hair
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3757/15 9-in-1, Face and Hair
Ben58000
20/12/2023
France
Acheteur vérifié
Fontionnel
Maniable accessoi s faciles a changer travail de precision
Avantages
Compact Multi Accessoires
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Pascualito
26/11/2023
France
Acheteur vérifié
Je suis content de mon achat
Maniable , plein d accessoires pour barbe et cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux