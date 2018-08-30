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Arrêté

Multigroom series 30009-en-1 Visage et Cheveux

MG3740/15

4.2
| (706) Avis | 86% recommandent ce produit

1 récompense

Tondeuse tout-en-un
Try out a new look, any day of the week, with this durable all-in-one trimmer. 9 quality tools allow you to easily create the exact face and hairstyle you want.
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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Tondeuse 9-en-1

Tondeuse tout-en-un

  • 9 accessoires

  • Lames en acier auto-affûtées

  • Jusqu'à 60 min d'autonomie

  • Accessoires rinçables

Lames en acier trempé qui ne cassent pas, ne s'usent pas et ne rouillent pas

Lames en acier trempé qui ne cassent pas, ne s'usent pas et ne rouillent pas

Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse pour le visage et le corps sont en acier trempé pour une résistance maximale. Elles restent ainsi aussi tranchantes qu'au premier jour. Elles ne rouillent pas et ne nécessitent pas de lubrifiant.

9 accessoires pour le visage et les cheveux

9 accessoires pour le visage et les cheveux

La tondeuse multistyle tout-en-un Philips Multigroom 3000 est fournie avec 9 accessoires conçus pour styliser votre barbe et couper vos cheveux en toute simplicité.

Une coupe uniforme

Une coupe uniforme

Obtenez une coupe uniforme, même sur les poils les plus épais. Les lames précises en acier de la tondeuse corps et barbe vous permettent d'obtenir des lignes droites et nettes, pour une finition parfaite.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

706

Avis

86%

recommandent ce produit

30/08/2018

Suisse

Suisse

trop cool

1er essai aujourd hui pour les cheveux trop bien rapide et agréable merci

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3757/15 9-in-1, Face and Hair

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3757/15 9-in-1, Face and Hair

20/12/2023

France

France

Acheteur vérifié

Fontionnel

Maniable accessoi s faciles a changer travail de precision

Avantages

Compact Multi Accessoires

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux

26/11/2023

France

France

Acheteur vérifié

Je suis content de mon achat

Maniable , plein d accessoires pour barbe et cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux

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