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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Lames à bords arrondis
Lames auto-affûtées
Indicateur de charge et de faible niveau de batterie
Sabot réglable (3 à 7 mm)
Notre tondeuse est livrée avec 8 outils qui vous permettent de tailler et de styliser votre barbe, de couper vos cheveux et d'entretenir les poils de votre corps, répondant ainsi à tous vos besoins, de la tête aux pieds.
Les lames et les sabots de la tondeuse permettent de réaliser facilement des lignes nettes et précises pour un look parfait.
Fixez le sabot pour cheveux et choisissez parmi les différents réglages de hauteur de coupe pour entretenir facilement votre coiffure chez vous.
4.2
sur 6
706
Avis
86%
recommandent ce produit
itsuki
30/08/2018
Suisse
trop cool
1er essai aujourd hui pour les cheveux trop bien rapide et agréable merci
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3757/15 9-in-1, Face and Hair
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3757/15 9-in-1, Face and Hair
Ben58000
20/12/2023
France
Acheteur vérifié
Fontionnel
Maniable accessoi s faciles a changer travail de precision
Avantages
Compact Multi Accessoires
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Pascualito
26/11/2023
France
Acheteur vérifié
Je suis content de mon achat
Maniable , plein d accessoires pour barbe et cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
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