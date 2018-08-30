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  • Un seul outil pour une stylisation facile et efficace
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All-in-One Trimmer 3000 SeriesTondeuse 8-en-1

MG3940/15

4.2
| (706) Avis | 86% recommandent ce produit
Un seul outil pour une stylisation facile et efficace
Polyvalente et efficace, cette tondeuse est équipée de 8 accessoires, de lames auto-affûtées en acier pour une précision durable et de bords arrondis pour une taille plus douce. Elle est conçue pour répondre efficacement à tous vos besoins.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Pour le visage, les cheveux et le corps

Un seul outil pour une stylisation facile et efficace

  • Lames à bords arrondis

  • Lames auto-affûtées

  • Indicateur de charge et de faible niveau de batterie

  • Sabot réglable (3 à 7 mm)

Tondeuse 8-en-1

Tondeuse 8-en-1

Notre tondeuse est livrée avec 8 outils qui vous permettent de tailler et de styliser votre barbe, de couper vos cheveux et d'entretenir les poils de votre corps, répondant ainsi à tous vos besoins, de la tête aux pieds.

Votre barbe idéale avec facilité et précision

Votre barbe idéale avec facilité et précision

Les lames et les sabots de la tondeuse permettent de réaliser facilement des lignes nettes et précises pour un look parfait.

Coupez vos cheveux à votre façon

Coupez vos cheveux à votre façon

Fixez le sabot pour cheveux et choisissez parmi les différents réglages de hauteur de coupe pour entretenir facilement votre coiffure chez vous.

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4.2

sur 6

706

Avis

86%

recommandent ce produit

30/08/2018

Suisse

Suisse

trop cool

1er essai aujourd hui pour les cheveux trop bien rapide et agréable merci

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3757/15 9-in-1, Face and Hair

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3757/15 9-in-1, Face and Hair

20/12/2023

France

France

Acheteur vérifié

Fontionnel

Maniable accessoi s faciles a changer travail de precision

Avantages

Compact Multi Accessoires

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux

26/11/2023

France

France

Acheteur vérifié

Je suis content de mon achat

Maniable , plein d accessoires pour barbe et cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux

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