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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
12 en 1 : visage, cheveux et corps
Lames en acier auto-affûtées
Technologie BeardSense
Cette tondeuse tout-en-un offre 12 outils pour tous vos besoins d’entretien. Taillez et stylisez facilement votre barbe, coupez vos cheveux et entretenez les poils de votre corps.
La tondeuse et son multi-sabot offrent 11 hauteurs de coupe de 0,5 à 16 mm par incréments de précision de 1 mm pour des barbes plus courtes et plus longues. Le design étroit de la tondeuse de précision permet de créer facilement des bords et des finitions nets. Rasez vos joues, votre menton et votre cou grâce à la tondeuse en métal pour parfaire votre style.
Rasez-vous confortablement sous le cou grâce à notre accessoire rasoir pour le corps. Un système unique de protection de la peau préserve les zones sensibles lorsque vous vous rasez à 0,5 mm. Vous pouvez également tondre les poils de votre corps à l’aide du sabot clipsable.
4.4
sur 6
1779
Avis
90%
recommandent ce produit
prafiq
24/05/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Excellente produit
The reason about this mark is, it is really professional
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Ivan
12/06/2019
Suisse
Efficace avec une batterie longue durée
Je l'utiliser pour tondre ma barbe, me couper les cheveux et me raser le corps. Je peux tout faire d'un coup, avec encore de la réserve au niveau de la batterie. La coupe est nette, précise et rapide. Exactement le produit que je recherchais.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Philippe1965
05/01/2018
Suisse
utilisation très facile
- utilisation très facile; - produit de haute qualité.
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Basé sur 2,3 tailles de barbe par semaine, chaque session durant environ 11,5 minutes