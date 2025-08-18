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Série PetFiltres pour fontaine à eau

PAW0010/01

3.5

| (8) Avis

Offrez à votre chat de l'eau en mouvement, comme dans la nature.

Nos filtres avec charbon actif et échangeur d'ions permettent à votre chat de boire une eau pure et fraîche à tout moment pour rester bien hydraté.

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Produits compatibles

Série Pet

Série Pet
Fontaine à eau

PAW3210/02

Offrez-leur le meilleur. Tout le temps.

Offrez à votre chat de l'eau en mouvement, comme dans la nature.

  • De l'eau propre et en mouvement

  • Système de filtration multi-couche

  • Facile à utiliser

  • Utilisation sûre en milieu domestique

Filtres pour fontaine à eau

Filtres pour fontaine à eau

Découvrez notre pack de filtres, adapté à la fontaine à eau Philips série Pet. Il permet à votre chat & votre chien de profiter d'une eau toujours de bonne qualité.

Filtration multi-couche

Filtration multi-couche

Grâce à son charbon actif et à sa technologie d'échange ionique, il assure à votre animal de compagnie une eau pure et fraîche.

Fraîcheur optimale

Fraîcheur optimale

Pour que l'eau destinée à votre chat reste fraîche, il est essentiel de remplacer régulièrement les filtres. Nous vous suggérons de les changer tous les 30 jours pour maintenir une fraîcheur et une pureté optimales.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.5

sur 6

8

Avis

4
3
2

18/08/2025

Deutschland

Deutschland

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pet Series PAW0010/01 Wassertränke

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pet Series PAW0010/01 Wassertränke

26/10/2026

Danmark

Danmark

Det virker bare 👍

Simpelthen den bedste vandfontæne til hund , det virker bare.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder

25/10/2026

Danmark

Danmark

Endelig drikker hun mere

Helt igennem en god løsning. Det tog kun en uge for vore kat at vende sig til den. Sensoren hjælper og gør det samtidig spændende. Tak Philips for dette produkt.

Avantages

Utrolig nemt at betjene, rengøre og flot at se på. God højde til når katten sidder og drikker.

Contre

Ikke endnu

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pet Series PAW0010/01 Vandbeholderfiltre

Date d'utilisation 2026-10-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pet Series PAW0010/01 Vandbeholderfiltre

Date d'utilisation 2026-10-17

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