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PAW0010/01
Offrez à votre chat de l'eau en mouvement, comme dans la nature.
Nos filtres avec charbon actif et échangeur d'ions permettent à votre chat de boire une eau pure et fraîche à tout moment pour rester bien hydraté.
De l'eau propre et en mouvement
Système de filtration multi-couche
Facile à utiliser
Utilisation sûre en milieu domestique
Découvrez notre pack de filtres, adapté à la fontaine à eau Philips série Pet. Il permet à votre chat & votre chien de profiter d'une eau toujours de bonne qualité.
Grâce à son charbon actif et à sa technologie d'échange ionique, il assure à votre animal de compagnie une eau pure et fraîche.
Pour que l'eau destinée à votre chat reste fraîche, il est essentiel de remplacer régulièrement les filtres. Nous vous suggérons de les changer tous les 30 jours pour maintenir une fraîcheur et une pureté optimales.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.5
sur 6
8
Avis
Vero00
18/08/2025
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pet Series PAW0010/01 Wassertränke
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pet Series PAW0010/01 Wassertränke
26/10/2026
Danmark
Det virker bare 👍
Simpelthen den bedste vandfontæne til hund , det virker bare.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pet Series PAW0010/01 Vandbeholder
Safir25
25/10/2026
Danmark
Endelig drikker hun mere
Helt igennem en god løsning. Det tog kun en uge for vore kat at vende sig til den. Sensoren hjælper og gør det samtidig spændende. Tak Philips for dette produkt.
Avantages
Utrolig nemt at betjene, rengøre og flot at se på. God højde til når katten sidder og drikker.
Contre
Ikke endnu
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pet Series PAW0010/01 Vandbeholderfiltre
Date d'utilisation 2026-10-17
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pet Series PAW0010/01 Vandbeholderfiltre
Date d'utilisation 2026-10-17