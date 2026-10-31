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PAW3210/02
Offrez à votre chat de l'eau en mouvement, comme dans la nature.
La fontaine série 3000 est dotée d'un bol adapté aux moustaches, pour un chat heureux, hydraté et confortable. Elle est équipée d'un système de filtration multi-couche, et ses pièces faciles à nettoyer maintiennent le niveau d'hygiène qu'attend votre chat.
De l'eau propre et en mouvement
Système de filtration multi-couche
Facile à nettoyer
Utilisation sûre en milieu domestique
L'eau en mouvement plaît aux animaux et les encourage à boire plus.
Notre système de filtration multi-couche comprend un filtre au charbon actif et un échangeur d'ions pour maintenir la fraîcheur et la pureté de l'eau.
Si le niveau d'eau est trop bas, la pompe s'arrête pour éviter d'endommager l'appareil.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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4.0
sur 6
130
Avis
ENIMRAHS
31/10/2026
France
Fontaine à eau pour chats
Je l’ai depuis janvier 2026, la première commande, la fontaine était défectueuse à l’ouverture… J’ai été remboursé et j’ai racheté la même le soucis venait des câbles qui étaient défectueux non du moteur de la fontaine. Depuis le changement du câble sur la deuxième recommandée, j’ai aucun problème et mes deux chats y vont régulièrement sachant qu’elle a deux programmes pour éviter que l’eau stagne un de 30min et un autre de 1h ou 2h je crois. Les filtres sont parfaits et pas chers, ils se changent une fois par mois. Concernant le nettoyage de la fontaine, c’est très facile aussi à nettoyer. Je recommande cet article.
Cet avis a été rédigé pour Fontaine à eau série Pet PAW3210/02
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Véro VB
04/10/2026
France
Parfait
Mes chats adorent. Ils boivent beaucoup plus maintenant. Et le fait qu'elle ne s'active que lorsqu'on passe devant est top.
Cet avis a été rédigé pour Fontaine à eau série Pet PAW3210/02
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titia28lv
28/09/2026
France
super fontaine
Très pratique plus besoin d'allumer l'interrupteur.
Cet avis a été rédigé pour Fontaine à eau série Pet PAW3210/02
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