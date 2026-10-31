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Série PetFontaine à eau

PAW3210/02

4

| (130) Avis

Offrez à votre chat de l'eau en mouvement, comme dans la nature.

La fontaine série 3000 est dotée d'un bol adapté aux moustaches, pour un chat heureux, hydraté et confortable. Elle est équipée d'un système de filtration multi-couche, et ses pièces faciles à nettoyer maintiennent le niveau d'hygiène qu'attend votre chat.

Voir tous les avantages

Prenez soin d'eux, jour après jour.

Offrez à votre chat de l'eau en mouvement, comme dans la nature.

  • De l'eau propre et en mouvement

  • Système de filtration multi-couche

  • Facile à nettoyer

  • Utilisation sûre en milieu domestique

Des chats heureux et hydratés

Des chats heureux et hydratés

L'eau en mouvement plaît aux animaux et les encourage à boire plus.

De l'eau fraîche et pure

De l'eau fraîche et pure

Notre système de filtration multi-couche comprend un filtre au charbon actif et un échangeur d'ions pour maintenir la fraîcheur et la pureté de l'eau.

Utilisation sûre en milieu domestique

Utilisation sûre en milieu domestique

Si le niveau d'eau est trop bas, la pompe s'arrête pour éviter d'endommager l'appareil.

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4.0

sur 6

130

Avis

31/10/2026

France

France

Fontaine à eau pour chats

Je l’ai depuis janvier 2026, la première commande, la fontaine était défectueuse à l’ouverture… J’ai été remboursé et j’ai racheté la même le soucis venait des câbles qui étaient défectueux non du moteur de la fontaine. Depuis le changement du câble sur la deuxième recommandée, j’ai aucun problème et mes deux chats y vont régulièrement sachant qu’elle a deux programmes pour éviter que l’eau stagne un de 30min et un autre de 1h ou 2h je crois. Les filtres sont parfaits et pas chers, ils se changent une fois par mois. Concernant le nettoyage de la fontaine, c’est très facile aussi à nettoyer. Je recommande cet article.

Cet avis a été rédigé pour Fontaine à eau série Pet PAW3210/02

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04/10/2026

France

France

Parfait

Mes chats adorent. Ils boivent beaucoup plus maintenant. Et le fait qu'elle ne s'active que lorsqu'on passe devant est top.

Cet avis a été rédigé pour Fontaine à eau série Pet PAW3210/02

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28/09/2026

France

France

super fontaine

Très pratique plus besoin d'allumer l'interrupteur.

Cet avis a été rédigé pour Fontaine à eau série Pet PAW3210/02

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