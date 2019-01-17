Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
150 W
Pour un usage ciblé
Angle réglable
L'InfraCare PR3110 vous soulage de manière ciblée et efficace en augmentant la circulation sanguine locale afin de mobiliser votre corps dans sa lutte contre les douleurs. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.
L'InfraCare permet au corps de se rétablir naturellement. L'appareil PR3110 InfraCare aide à soulager la douleur grâce à une action ciblée, dont il a été prouvé qu'elle permettait d'améliorer la mobilité.
Une technologie fiable utilisée par les professionnels. Il a été cliniquement prouvé qu'elle améliorait objectivement le fonctionnement des articulations.* Il a été prouvé qu'InfraCare permettait une importante réduction de la douleur chez 71 % des patients atteints d'arthrite rhumatoïde et chez 72 % des patients souffrant de douleurs lombaires.*
4.2
sur 6
31
Avis
90%
recommandent ce produit
MB01
17/01/2019
Deutschland
Die Infrarotlampe ist solide verarbeitet und bedienerfreundlicher
Das Gerät ist einfach zu bedienen und fast selbsterklärend. Es hat einen guten Stand durch den großen Fuss und ist kinderleicht anzuwenden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PR3110/00 Infrarotlampe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PR3110/00 Infrarotlampe
annabell84
20/08/2018
Deutschland
Einfach und überzeugend
Super Abhilfe bei Rückenschmerzen, HExenschuss & co
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PR3110/00 Infrarotlampe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PR3110/00 Infrarotlampe
Lola
23/06/2019
Österreich
Tolles Produkt!
Ich benutze die Infrarotlampe seit einem Monat, ich habe sie kostenlos im Rahmen eines Prdukttest erhalten. Ich leide regelmäßig unter Spannungskopfschmerzen, bereits nach wenigen Anwendungen konnte ich eine deutliche Verbesserung bemerken! Die Infrarotlampe ist leicht in der Handhabung, hat ein modernes Design. Einziger Kritikpunkt ist das Ticken! Ich würde das Produkt auf jeden Fall weiter empfehlen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PR3110/00 Infrarotlampe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PR3110/00 Infrarotlampe
W. Siems, et al. (2010) : « Pain and mobility improvement and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis, low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared A-irradiation », Acta biochimica polonica 57 (3), 313-319