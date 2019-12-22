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Arrêté

6000 seriesÉcouteurs intra-auriculaires avec micro

PRO6105BK/00

4
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Une clarté parfaite
Lorsque le son clair est tout ce dont vous avez besoin. De la playlist aux podcasts et aux appels, ces écouteurs intra-auriculaires filaires offriront des résultats impeccables. Ces écouteurs sont également compatibles Hi-Res Audio : lorsque vous écoutez votre service de streaming haute résolution préféré, vous entendez à la perfection.
Voir tous les avantages

Une clarté parfaite

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Microphone intégré

  • Noir

  • Intra-auriculaire

Micro intégré avec réduction de l'écho pour un son limpide

Acceptez un appel, mettez votre musique en pause. Le tout sans toucher votre smartphone. Le microphone intégré avec suppression de l'écho garantit un son clair lorsque vous parlez. Lorsque vous écoutez de la musique ou des podcasts, les haut-parleurs en néodyme parfaitement adaptés offrent un son clair et détaillé.

Hi-Res Audio. Écoute parfaite

Vous aimez votre service de streaming haute résolution ? Profitez d'une écoute parfaite grâce à ces écouteurs Hi-Res Audio. Capables de reproduire les hautes fréquences jusqu'à 40 kHz, ils vous offrent une écoute plus détaillée lorsque vous êtes en déplacement.

3 embouts en caoutchouc interchangeables. Maintien confortable

Le tube acoustique ovale et les trois tailles d'embouts en caoutchouc interchangeables garantissent une isolation parfaite. Profitez d'un confort d'écoute et d'une excellente isolation phonique passive tout au long de la journée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

22/12/2019

France

France

Pas mal

Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.

Avantages

Aigu, clarté

Contre

Basse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

Oui, je recommande ce produit

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