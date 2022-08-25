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Arrêté
PRO6305BK/00
HP 12,2 mm/conception arrière fermée
Microphone intégré
Noire
Intra-auriculaire
Acceptez un appel, mettez votre musique en pause. Le tout sans toucher votre smartphone. Le microphone intégré avec suppression de l'écho garantit un son clair lorsque vous parlez. Lorsque vous écoutez de la musique ou des podcasts, les haut-parleurs en néodyme parfaitement adaptés offrent un son clair et détaillé.
Vous aimez votre service de streaming haute résolution ? Profitez d'une écoute parfaite grâce à ces écouteurs Hi-Res Audio. Capables de reproduire les hautes fréquences jusqu'à 40 kHz, ils vous offrent une écoute plus détaillée lorsque vous êtes en déplacement.
Le tube acoustique ovale et les trois tailles d'embouts en caoutchouc interchangeables garantissent une isolation parfaite. Profitez d'un confort d'écoute et d'une excellente isolation phonique passive tout au long de la journée.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Yokohama
25/08/2022
Deutschland
Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!
Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.
Avantages
Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung
Contre
/
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
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