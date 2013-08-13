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Arrêté

tondeuse à cheveux familiale

QC5130/15

4.2
| (703) Avis | 85% recommandent ce produit

1 récompense

Coupez les cheveux de toute votre famille
Il n'a jamais été aussi simple de couper les cheveux des membres de sa famille. Cette tondeuse au design ergonomique est équipée d'un moteur puissant mais très silencieux, ainsi que de lames et sabots respectueux de la peau. Très pratique, elle fonctionne sans fil.
Voir tous les avantages

avec la plus silencieuse de nos tondeuses pour adultes et enfants

Coupez les cheveux de toute votre famille

  • Lames en inox

  • 11 hauteurs de coupe

  • 60 min d'autonomie pour 8 h de charge

Permet de régler différentes hauteurs de coupe

Permet de régler différentes hauteurs de coupe

Coupez vos cheveux exactement à la hauteur souhaitée. Il vous suffit de sélectionner l'une des 11 hauteurs de coupe comprises entre 3 en 21 mm et séparées par des pas de 2 mm, ou de retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.

Silencieux et puissant

Silencieux et puissant

Pratiques et performantes, les tondeuses Philips sont adaptées aux familles. Leur moteur est conçu pour être puissant tout en minimisant les vibrations, afin de préserver le calme pendant la coupe.

Sabots arrondis pour éviter les tiraillements et les irritations

Sabots arrondis pour éviter les tiraillements et les irritations

Les lames et les sabots de cette tondeuse à cheveux sont dotés de bords arrondis pour une coupe douce et sûre.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612375

Notation globale

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4.2

sur 6

703

Avis

85%

recommandent ce produit

13/08/2013

Suisse

Suisse

Efficace, simple d'utilisation, précise

Efficace, simple d'utilisation, précise, design intelligent et un vaste choix pour la taille de la coupe (de 0,5 a 42 mm). L'indicateur de la hauteur de la coupe est même numérique (c'est pas mal, mais on s'en passerait). Super produit !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5390/80 Tondeuse cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5390/80 Tondeuse cheveux

12/07/2013

Suisse

Suisse

Pour l'instant, tout va bien.

J'ai réalisé une coupe homme. Le résultat est impécable. La tondeuse est facile d'utilisation. Ce que j'ai apprécié le plus lors de la prise en main, c'est la souplesse induite par les peignes montés sur ressorts. L'ergonomie est aussi très bien pensée, même pour les petites mains comme les miennes.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 QC5345/15 Tondeuse à cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 QC5345/15 Tondeuse à cheveux

07/08/2025

France

France

Acheteur vérifié

Ce produit et très bien léger pour couper les cheveux et le nettoyage le couteau qui ce bascule Je rachèterez ce produit J espaire qui ce vendra touj

Cet avis a été rédigé pour QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale

Cet avis a été rédigé pour QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale

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