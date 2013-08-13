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Arrêté
Lames en inox
11 hauteurs de coupe
60 min d'autonomie pour 8 h de charge
Coupez vos cheveux exactement à la hauteur souhaitée. Il vous suffit de sélectionner l'une des 11 hauteurs de coupe comprises entre 3 en 21 mm et séparées par des pas de 2 mm, ou de retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.
Pratiques et performantes, les tondeuses Philips sont adaptées aux familles. Leur moteur est conçu pour être puissant tout en minimisant les vibrations, afin de préserver le calme pendant la coupe.
Les lames et les sabots de cette tondeuse à cheveux sont dotés de bords arrondis pour une coupe douce et sûre.
Récompenses
4.2
sur 6
703
Avis
85%
recommandent ce produit
gchjm
13/08/2013
Suisse
Efficace, simple d'utilisation, précise
Efficace, simple d'utilisation, précise, design intelligent et un vaste choix pour la taille de la coupe (de 0,5 a 42 mm). L'indicateur de la hauteur de la coupe est même numérique (c'est pas mal, mais on s'en passerait). Super produit !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5390/80 Tondeuse cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 QC5390/80 Tondeuse cheveux
Annecy
12/07/2013
Suisse
Pour l'instant, tout va bien.
J'ai réalisé une coupe homme. Le résultat est impécable. La tondeuse est facile d'utilisation. Ce que j'ai apprécié le plus lors de la prise en main, c'est la souplesse induite par les peignes montés sur ressorts. L'ergonomie est aussi très bien pensée, même pour les petites mains comme les miennes.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 QC5345/15 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 5000 QC5345/15 Tondeuse à cheveux
Beaft
07/08/2025
France
Acheteur vérifié
Ce produit et très bien léger pour couper les cheveux et le nettoyage le couteau qui ce bascule Je rachèterez ce produit J espaire qui ce vendra touj
Cet avis a été rédigé pour QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale
Cet avis a été rédigé pour QC5115/13 tondeuse à cheveux familiale