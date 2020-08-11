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Arrêté

HeadgroomN'allez plus au salon, optez pour une tondeuse

QC5570/15

4.4

| (150) Avis | 89% recommandent ce produit

Rasez tous vos poils, même ceux des zones difficiles à atteindre

La tête pivotante à 180° unique de cette tondeuse à cheveux Philips vous aide à atteindre facilement même les zones les moins accessibles. Vous réussirez ainsi à couper vous-même vos cheveux à une longueur égale et précise chaque fois.

Voir tous les avantages
Philips OneGrooming #1 Icon

La marque numéro 1 mondiale des soins masculins électriques1

avec la tête pivotante à 180°

Rasez tous vos poils, même ceux des zones difficiles à atteindre

  • Lames en acier inoxydable

  • 13 longueurs de coupe

  • Autonomie de 60 min après 1 h de charge

  • Peigne de coupe de précision

Tête pivotante à 180° pour un accès simplifié.

Tête pivotante à 180° pour un accès simplifié.

La tête pivotante vous donne le contrôle total de l'angle de la tondeuse, de sorte que vous pouvez tourner la tête pour atteindre les zones les plus difficiles en toute simplicité.

13 hauteurs de coupe faciles à verrouiller, de 0,5 à 15 mm.

13 hauteurs de coupe faciles à verrouiller, de 0,5 à 15 mm.

Tournez la molette sous la tête pour sélectionner et verrouiller la hauteur de coupe souhaitée. Deux sabots offrent différentes hauteurs de coupe comprises entre 1 et 15 mm, avec un pas de 2 mm. Utilisez le sabot spécial de précision pour une coupe rapide, ou la tondeuse sans sabot pour une tonte à 0,5 mm.

Sabot de précision pour un style soigné

Sabot de précision pour un style soigné

Encore plus de précision pour les coiffures très courtes avec un sabot dédié (hauteurs de coupe entre 0,5 mm et 3 mm, avec 0,5 mm de précision).

Spécificités Techniques

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4.4

sur 6

150

Avis

89%

recommandent ce produit

11/08/2020

France

France

Très pratique

Etant déjà un adepte de la version précédente, après de bons et loyaux services elle m'a laché. Je me suis rabattu sur ce modèle qui est quasiment identique à la précédente et qui est vraiment très pratique. Je l'utilise régulièrement et elle est facile à utilise, possède une bonne autonomie. Bref je recommande.

Avantages

Facile, légère, robuste

Contre

un peu imposante peut être

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Headgroom QC5570/32 Se tondre les cheveux soi-même

Date d'utilisation 2019-08-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Headgroom QC5570/32 Se tondre les cheveux soi-même

Date d'utilisation 2019-08-11

26/05/2018

France

France

nickel

facile d’utilisation, je me coupe les cheveux seul

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Headgroom QC5570/32 Se tondre les cheveux soi-même

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Headgroom QC5570/32 Se tondre les cheveux soi-même

09/07/2017

France

France

Très satisfait

Très content de mon achat je l'adore elle est parfait rien a dire pour c'est la meilleure tondeuse du marché

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Headgroom QC5570/32 Se tondre les cheveux soi-même

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Headgroom QC5570/32 Se tondre les cheveux soi-même

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  1. Euromonitor International, volume des ventes au détail, produits de soins électriques composés notamment de rasoirs corporels, de nettoyants visage électriques et d'appareils de soins capillaires, données de 2025. 