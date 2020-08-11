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Arrêté
Rasez tous vos poils, même ceux des zones difficiles à atteindre
La tête pivotante à 180° unique de cette tondeuse à cheveux Philips vous aide à atteindre facilement même les zones les moins accessibles. Vous réussirez ainsi à couper vous-même vos cheveux à une longueur égale et précise chaque fois.
Lames en acier inoxydable
13 longueurs de coupe
Autonomie de 60 min après 1 h de charge
Peigne de coupe de précision
La tête pivotante vous donne le contrôle total de l'angle de la tondeuse, de sorte que vous pouvez tourner la tête pour atteindre les zones les plus difficiles en toute simplicité.
Tournez la molette sous la tête pour sélectionner et verrouiller la hauteur de coupe souhaitée. Deux sabots offrent différentes hauteurs de coupe comprises entre 1 et 15 mm, avec un pas de 2 mm. Utilisez le sabot spécial de précision pour une coupe rapide, ou la tondeuse sans sabot pour une tonte à 0,5 mm.
Encore plus de précision pour les coiffures très courtes avec un sabot dédié (hauteurs de coupe entre 0,5 mm et 3 mm, avec 0,5 mm de précision).
4.4
sur 6
150
Avis
89%
recommandent ce produit
M2.04
11/08/2020
France
Très pratique
Etant déjà un adepte de la version précédente, après de bons et loyaux services elle m'a laché. Je me suis rabattu sur ce modèle qui est quasiment identique à la précédente et qui est vraiment très pratique. Je l'utilise régulièrement et elle est facile à utilise, possède une bonne autonomie. Bref je recommande.
Avantages
Facile, légère, robuste
Contre
un peu imposante peut être
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Headgroom QC5570/32 Se tondre les cheveux soi-même
Date d'utilisation 2019-08-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Headgroom QC5570/32 Se tondre les cheveux soi-même
Date d'utilisation 2019-08-11
lenew
26/05/2018
France
nickel
facile d’utilisation, je me coupe les cheveux seul
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Headgroom QC5570/32 Se tondre les cheveux soi-même
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Headgroom QC5570/32 Se tondre les cheveux soi-même
Dida16
09/07/2017
France
Très satisfait
Très content de mon achat je l'adore elle est parfait rien a dire pour c'est la meilleure tondeuse du marché
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Headgroom QC5570/32 Se tondre les cheveux soi-même
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Headgroom QC5570/32 Se tondre les cheveux soi-même
Euromonitor International, volume des ventes au détail, produits de soins électriques composés notamment de rasoirs corporels, de nettoyants visage électriques et d'appareils de soins capillaires, données de 2025.