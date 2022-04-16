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Puis-je utiliser ma tondeuse Philips pour tailler les poils de mon corps ?
Comment se couper les cheveux avec une tondeuse Philips ?
Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?
Spray nettoyant pour têtes de rasage
HairclipperBloc tondeuse
HairclipperLame
HeadgroomSabot cheveux réglable 3 à 5 mm
Adaptateur secteur
HairclipperSabot cheveux ajustable 3 à 15 mm
ShaversBrosse nettoyante
La coupe de ma tondeuse Philips est inégale
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