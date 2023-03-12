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  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
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OneBladeLame 360 de rechange

QP410/50

4.3
| (4426) Avis | 90% recommandent ce produit
Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur
La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s'adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre, avec moins de passages et plus de confort.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur

  • Taillez, stylisez et rasez

  • 1 lame 360

  • Emballage recyclable à base de papier**

  • La lame dure jusqu'à 4 mois*

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.

Compatible avec tous les manches OneBlade

Compatible avec tous les manches OneBlade

Compatible avec tous les produits OneBlade : OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).

Une lame qui ne s'émousse pas facilement

Une lame qui ne s'émousse pas facilement

La lame durable en inox offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’indicateur de remplacement (icône de retrait) apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

4426

Avis

90%

recommandent ce produit

12/03/2023

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Formidable

Pour moi il est tout à fait adapter car j’ai tellement la peau sensible avec les rasoirs à lames doubles où triple c’est pas réjouissant pour moi..ce modèle de rasage même à sec est super il me convient très très bien Merci

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP2520/16 OneBlade

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP2520/16 OneBlade

23/06/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Rasage pico-bello

Super précis et agréable en main. Pas deçu. Le prècèdent à eu un problème de batterie juste après la garantie. Dommage...

Avantages

Précison

Contre

le prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP2520/30 OneBlade

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP2520/30 OneBlade

09/04/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellent

Excellent produit qui rase très bien et très précis

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP2530/30 OneBlade

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP2530/30 OneBlade

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.

  2. Lorsque des installations prévues à cet effet existent