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Taillez, stylisez et rasez
3 lames 360
Compatible avec tous les manches OneBlade**
La lame dure jusqu'à 4 mois*
Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.
Compatible avec tous les produits OneBlade : OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, Qp665x), à l’exception des modèles QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505
La lame durable en inox offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’indicateur de remplacement (icône de retrait) apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale.
4.3
sur 6
4426
Avis
90%
recommandent ce produit
pjme60
12/03/2023
Suisse
Acheteur vérifié
Formidable
Pour moi il est tout à fait adapter car j’ai tellement la peau sensible avec les rasoirs à lames doubles où triple c’est pas réjouissant pour moi..ce modèle de rasage même à sec est super il me convient très très bien Merci
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2520/16 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2520/16 OneBlade
Anubisf3000
23/06/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Rasage pico-bello
Super précis et agréable en main. Pas deçu. Le prècèdent à eu un problème de batterie juste après la garantie. Dommage...
Avantages
Précison
Contre
le prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2520/30 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2520/30 OneBlade
ms68
09/04/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent
Excellent produit qui rase très bien et très précis
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2530/30 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2530/30 OneBlade
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.
à l'exception des modèles QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505