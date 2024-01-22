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Arrêté
Batterie Li-ion rechargeable
Sabot de précision 12 hauteurs de coupe
Utilisable sur peau humide ou sèche
Indicateur d'autonomie
Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.
Taillez votre barbe de 3 jours à la hauteur de votre choix. Votre Philips OneBlade est fourni avec un sabot de précision offrant 12 hauteurs de coupe. Il vous permet de créer toutes sortes de styles, de l'effet « barbe naissante » à la barbe courte et à la barbe plus longue.
Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.
Récompenses
4.3
sur 6
1900
Avis
89%
recommandent ce produit
Sl46
22/01/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Bonne coupe, polyvalent, pratique.
Bonne coupe, accessoires, vraiment polyvalent. Nouvelle façon de se raser.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro 360 QP6651/30 Visage + Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro 360 QP6651/30 Visage + Corps
Giltho
28/06/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Fonctionne à merveille
Très bonne coupe, facile d'utilisation et d'emploi
Avantages
Petit, facile d'emploi
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6650/60 Visage + Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6650/60 Visage + Corps
Baffo62
03/05/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent produit
Très bon produit et très pratique rasé très bien j’ai plus d’irisation depuis que je l’utilise
Avantages
Rasage parfait
Contre
Aucune
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6650/30 Visage + Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade Pro QP6650/30 Visage + Corps
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.