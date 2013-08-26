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Pour une expérience de rasage exceptionnelle
Le rasoir Philips SensoTouch 3D RQ1260, notre meilleur rasoir à ce jour, vous offre une expérience de rasage exceptionnelle. Le système GyroFlex 3D suit tous les contours de votre visage et les têtes UltraTrack sont spécialement conçues pour venir à bout de tous les poils en quelques passages.
UltraTrack et GyroFlex 3D
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision
Système Jet Clean
Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.
Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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4.4
sur 6
237
Avis
90%
recommandent ce produit
cirille
26/08/2013
Suisse
Rase mieux, moins bruyant, pratique
Rasoir moderne, rase de près, rapidement et sans trop de bruit. Maniable, je le recommande sans réserve.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Rasoir électrique 100 % étanche
phil06
07/05/2013
Suisse
ce produit est de tres grande qualité
super ,leger silencieux facile a lusage rase au plus pres,félicitation pour un premier rasoir philips a l'achat je ne suis pas déssus.merci
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Rasoir électrique 100 % étanche
DOMINIQUE94140
17/06/2016
France
TRÈS BON RASOIR
cela fait plus de trois ans que je possède ce rasoir et il rase très bien même avec des poils de 7 jours (a utiliser avec de la mousse pour pas que sa arrache). trois ans après son achat la charge est toujours aussi bonne (1 heure de charge et il me fait plus d'une semaine). j'avais peur que la batterie me joue des tours comme un modèle précèdent qui avait rendu l’Âme très tôt. en conclusion pas déçu de mon achat malgres un peu cher mais je le recommande.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/32 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.