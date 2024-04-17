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S1131/41
Lames PowerCut
Ouverture d'une simple pression
Utilisation avec ou sans fil
Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois.
Nettoyez votre rasoir électrique d'une simple pression sur un bouton. Ensuite ouvrez la tête du rasoir et rincez-la à l'eau.
Utilisez votre rasoir sans fil pratique pour éviter les nœuds. Vous pouvez également le brancher pour un rasage sur secteur fiable lorsque la batterie est vide.
4.0
sur 6
1059
Avis
Locomoto
17/04/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Produit de très bonne qualité
Fonctionnelle, bonne prise en main, nettoyage simple et rapide Rasage de qualité. Merci beaucoup
Avantages
Prêt à l’emploi rapidement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 1000 S1333/41 Rasoir électrique à sec, Series 1000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 1000 S1333/41 Rasoir électrique à sec, Series 1000
calor_sim
18/06/2026
France
Acheteur vérifié
Très satisfait
Avantages
Leger
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 1000 Series S1142/00 Rasoir électrique
Date of Use 2026-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 1000 Series S1142/00 Rasoir électrique
Date of Use 2026-06-01
Finlay
10/02/2026
France
Acheteur vérifié
Excellent produit qualité/prix
c'est mon premier rasoir électrique, fait le job prévu lors de l'achat. Facile d'utilisation et de nettoyage. Un peu plus d'autonomie et c'était parfait.
Avantages
maniable, facile nettoyage et rase parfaitement
Contre
un très très léger manque d'autonomie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000X Series X3051/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000X Series X3051/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.