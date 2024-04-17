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  • Un rasage de près facile
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Shaver 1000 SeriesRasoir électrique

S1142/00

4
| (1059) Avis
Un rasage de près facile
Philips Shaver 1000 Series Electric Shaver gives you a fast, clean shave and good value. The 27 self-sharpening PowerCut Blades, and full washability make the shaver easy to use and always reliable.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

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Ce produit

Shaver 1000 Series Rasoir électrique

Shaver 1000 Series
Rasoir électrique

CHF 49.90

  • SH30

    SH30
    Têtes de rasage de rechange

    CHF 35.00

49.90 CHF

49.90 CHF

Un rasage de près facile

  • Lames PowerCut

  • Têtes flexibles dans 4 directions

  • Ouverture d'une simple pression

Lames PowerCut pour un rasage de près uniforme

Lames PowerCut pour un rasage de près uniforme

Les 27 lames auto-affûtées coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau de manière uniforme pour un résultat lisse et régulier à chaque fois. Nos lames auto-affûtées restent comme neuves pendant 2 ans.

Les têtes flexibles dans 4 directions suivent les contours de votre visage, pour un rasage confortable

Les têtes flexibles dans 4 directions suivent les contours de votre visage, pour un rasage confortable

Les têtes flottantes s’inclinent dans quatre directions pour maintenir un contact régulier avec votre peau et la protéger des irritations et des coupures.

Convient au rasage du crâne

Convient au rasage du crâne

Ce rasoir polyvalent vous permet de vous raser le visage et le crâne en toute confiance.

Spécificités Techniques

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4.0

sur 6

1059

Avis

17/04/2024

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Produit de très bonne qualité

Fonctionnelle, bonne prise en main, nettoyage simple et rapide Rasage de qualité. Merci beaucoup

Avantages

Prêt à l’emploi rapidement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 1000 S1333/41 Rasoir électrique à sec, Series 1000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 1000 S1333/41 Rasoir électrique à sec, Series 1000

18/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

Très satisfait

Avantages

Leger

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 1000 Series S1142/00 Rasoir électrique

Date of Use 2026-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 1000 Series S1142/00 Rasoir électrique

Date of Use 2026-06-01

10/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit qualité/prix

c'est mon premier rasoir électrique, fait le job prévu lors de l'achat. Facile d'utilisation et de nettoyage. Un peu plus d'autonomie et c'était parfait.

Avantages

maniable, facile nettoyage et rase parfaitement

Contre

un très très léger manque d'autonomie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000X Series X3051/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000X Series X3051/00 Rasoir électrique 100 % étanche

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 