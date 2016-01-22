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Lames ComfortCut
Têtes flexibles dans 4 directions
Tondeuse nez-oreilles incluse
Un rasage à sec confortable. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.
Les têtes flexibles réalisent 4 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage, pour faciliter le rasage, même au niveau du cou et de la mâchoire.
Plus de rasages sur une même charge. Votre rasoir gardera toute son efficacité pendant de nombreuses années, grâce à notre batterie lithium-ion puissante et efficace.
4.1
sur 6
1249
Avis
85%
recommandent ce produit
randjy
22/01/2016
Suisse
Acheteur vérifié
Je suis très content de Philips, ça fait au moins 40 ans que j'ai un 3 têtes
SUPER BIEN, RASAGE PARFAIT, PAS D'ALLERGIES, QUE DEMANDER DE PLUS ?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT711/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT711/16 Rasoir électrique à sec
Spott3
02/01/2021
France
Acheteur vérifié
Totalement satisfait
J'ai utilisé mon précédent rasoir Philips pendant des années. Il a fait son temps. J'utilise mon nouveau rasoir depuis un mois environ. Je suis entièrement satisfait. La coupe est nette même sur la peau mouillée. J'ai chargé la batterie lorsque je l'ai reçu ; je suis toujours sur la même charge. Silencieux. Fini la brossette pour le nettoyage, un rinçage à l'eau suffit. Pour l'instant je n'ai aucun point négatif à signaler.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT735/20 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT735/20 Dry electric shaver
reo20
31/03/2020
France
Acheteur vérifié
Efficace et peu bruyant
Un inconvénient par rapport aux générations précédentes de rasoir. Ne sont plus fourni ni etui, ni brosse
Avantages
souplesse
Contre
Un inconvénient par rapport aux générations précédentes de rasoir. Ne sont plus fourni ni etui, ni brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.