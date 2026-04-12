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Arrêté
Têtes pivotantes et flexibles 5D
Lames PowerCut
Étui de voyage
Base de recharge
Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.
Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois.
Un rasoir à sec ou humide qui s’adapte à vos préférences. Choisissez un rasage à sec pratique ou jumelez-le à votre mousse ou gel favori pour un rasage humide rafraîchissant.
4.2
sur 6
2047
Avis
82%
recommandent ce produit
Mitch53
12/04/2026
Suisse
Acheteur vérifié
Rasoir pratique et multi-fonctionnel.
Ce rasoir correspond à mes attentes. Simple d'utilisation, efficace au rasage, rechargeable rapidement, pratique à nettoyer et à remettre sur son support.
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche
lebaron 24
10/03/2026
Suisse
Acheteur vérifié
j aime bien ce genre de rasoir dommage ne peux pas utiliser avec le courant si plus de batterie
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3244/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3244/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Fabioche
25/11/2025
Suisse
Acheteur vérifié
Satisfaction
C'était un cadeau pouf mon mari, spoaremrng ol est très satisfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3243/12R1 Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3243/12R1 Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.