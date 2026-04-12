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Têtes 5D Pivot & Flex
Lames PowerCut
Système de rasage antirouille
Rasage sur peau humide ou sèche
Flexible, la tête pivote dans cinq directions et suit ainsi toutes les courbes de votre visage, coupant juste au-dessus du niveau de la peau pour un rasage net et confortable, même sur les peaux sensibles.
Les 27 lames auto-affûtées coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau de manière uniforme pour un résultat lisse et régulier à chaque fois. Nos lames auto-affûtées restent comme neuves pendant 2 ans.
Optez pour un rasage pratique sur peau sèche ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide, même sous la douche.
4.2
sur 6
2047
Avis
82%
recommandent ce produit
Mitch53
12/04/2026
Suisse
Acheteur vérifié
Rasoir pratique et multi-fonctionnel.
Ce rasoir correspond à mes attentes. Simple d'utilisation, efficace au rasage, rechargeable rapidement, pratique à nettoyer et à remettre sur son support.
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3343/13 Rasoir électrique 100 % étanche
lebaron 24
10/03/2026
Suisse
Acheteur vérifié
j aime bien ce genre de rasoir dommage ne peux pas utiliser avec le courant si plus de batterie
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3244/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3244/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Fabioche
25/11/2025
Suisse
Acheteur vérifié
Satisfaction
C'était un cadeau pouf mon mari, spoaremrng ol est très satisfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3243/12R1 Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver 3000 Series S3243/12R1 Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.