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S3350/06
Lames ComfortCut
Têtes flexibles dans 4 directions
Tondeuse rétractable
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous pouvez vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
Un rasage à sec confortable. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.
Les têtes flexibles réalisent 4 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage, pour faciliter le rasage, même au niveau du cou et de la mâchoire.
4.0
sur 6
7
Avis
TOSCANE
05/12/2018
France
PRODUIT A RECOMMANDER
Agréable à tenir,jolie couleur,l'utilisation sous l'eau est un plus. Facilité d'entretien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche
jd11300
29/01/2018
France
Toujours fidèle à Philips
J'utilise des rasoirs Philips depuis près de 40 ans et pour rien au monde je ne changerais de marque.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche
jfrancoisd
24/01/2019
France
consommables
les prix des têtes à remplacer est prohibitif je suis content du rasoir mais leur remplacement frise l'escroquerie pour ne pas dire plus. on croirait acheter des cartouches pour imprimantes !
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.