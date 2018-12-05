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  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
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Shaver series 3000Rasoir électrique 100 % étanche

S3350/06

4
| (7) Avis
Protection optimale de la peau pour un rasage doux
Offrez-vous un rasage tout en fraîcheur, dans le respect de votre peau. Le système étanche AquaTec assure un rasage à sec tout en douceur ou une sensation de fraîcheur sur peau mouillée. Utilisez-le avec un gel ou une mousse à raser pour encore plus de confort.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

rasage avec du gel ou de la mousse

Protection optimale de la peau pour un rasage doux

  • Lames ComfortCut

  • Têtes flexibles dans 4 directions

  • Tondeuse rétractable

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous pouvez vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Un rasage à sec confortable. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.

Têtes flexibles dans 4 directions pour un rasage facile des courbes de votre visage

Têtes flexibles dans 4 directions pour un rasage facile des courbes de votre visage

Les têtes flexibles réalisent 4 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage, pour faciliter le rasage, même au niveau du cou et de la mâchoire.

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4.0

sur 6

7

Avis

3
1

05/12/2018

France

France

PRODUIT A RECOMMANDER

Agréable à tenir,jolie couleur,l'utilisation sous l'eau est un plus. Facilité d'entretien.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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29/01/2018

France

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Toujours fidèle à Philips

J'utilise des rasoirs Philips depuis près de 40 ans et pour rien au monde je ne changerais de marque.

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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24/01/2019

France

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consommables

les prix des têtes à remplacer est prohibitif je suis content du rasoir mais leur remplacement frise l'escroquerie pour ne pas dire plus. on croirait acheter des cartouches pour imprimantes !

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 