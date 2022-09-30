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  • Un rasage puissant qui préserve la peau
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Arrêté

Shaver series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

S5585/10

4.3
| (3604) Avis | 86% recommandent ce produit
Un rasage puissant qui préserve la peau
Le rasoir Philips Series 5000 offre un rasage puissant et coupe encore plus de poils par passage.* Grâce à sa technologie avancée SkinIQ, ce rasoir détecte et s'adapte à la densité de votre barbe, pour un meilleur confort cutané.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

avec la technologie SkinIQ

Un rasage puissant qui préserve la peau

  • Lames SteelPrecision

  • Capteur Power Adapt

  • Têtes flexibles 360-D

  • Tondeuse rétractable intégrée

Des performances améliorées à chaque passage

Des performances améliorées à chaque passage

Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.

Un rasoir puissant pour dompter les barbes

Un rasoir puissant pour dompter les barbes

Ce rasoir électrique est équipé d'un capteur intelligent de pilosité faciale qui détecte la densité des poils 125 fois par seconde. Cette technologie ajuste automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.

Suit les contours de votre visage

Suit les contours de votre visage

Conçu pour suivre les contours de votre visage, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 6

3604

Avis

86%

recommandent ce produit

30/09/2022

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

un rasage d'excellence

Simple, pratique et extrêmement efficace. A recommander sans modération.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5584/57 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5584/57 Rasoir électrique 100 % étanche

08/04/2022

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Très bon rasage à sec ou mouillé

Super à l'emploi, Vite et bien, et c'est possible de le nettoyé sous l'eau

Contre

Rien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5587/10 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5587/10 Rasoir électrique 100 % étanche

31/07/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

très effocace

le rasage est facile et fait de près. La batterie tient longtemps sans recharge Le nettoyage est simple. En bref un bon produit, efficace et qui me satisfait entièrement.

Avantages

simple et efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5588/30 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5588/30 Rasoir électrique 100 % étanche

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.