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Arrêté
Un rasage au plus près de la peau
Lames Dual SteelPrecision
Capteur Pressure Guard
Têtes flexibles 360-D
Jusqu'à 5 ans de garantie******
Notre technologie rotative unique et brevetée Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu'à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau.
Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés. Les lames Dual SteelPrecision réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour couper plus de poils par passage**.
Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.
4.4
sur 6
756
Avis
90%
recommandent ce produit
19/07/2026
France
Acheteur vérifié
Rasoir au top, tondeuse moyenne
Utilisateur de rasoir électrique depuis toujours, j'ai été bluffé par les performances de ce rasoir Philips notamment sur des barbes de 4/5 jours, aucune irritation, aucune sensation "d'arrachage", seul petit bémol : la tondeuse est très petite et moyennement performante.
Cet avis a été rédigé pour i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-04-02
Cet avis a été rédigé pour i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-04-02
pasgi
18/04/2026
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
Très bon produit , marche bien rase de très près et n'irrite pas la peau
Cet avis a été rédigé pour i9000 X9002 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis a été rédigé pour i9000 X9002 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
AAlain
29/03/2026
France
Acheteur vérifié
Très bon achat
Ce rasoir est parfait il me laisse la peau douce et me rase de prêt de plus la batterie à une autonomie très longue 14 jours je recommande
Cet avis a été rédigé pour i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis a été rédigé pour i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle Philips série 9000 précédent
Par rapport au rasoir Philips série 3000, sur une barbe de 3 jours
* Par rapport au matériau sans revêtement
* * Basé sur les utilisateurs du Philips série S7000 et de l'application Philips Shaving en 2019
* * * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche
* * * * Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.