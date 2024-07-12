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Arrêté

Lumea Precision PlusÉpilateur à lumière pulsée

SC2003/11

4.2

| (255) Avis | 91% recommandent ce produit

1 récompense

Prévient la repousse des poils

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils, sur le visage et le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Voir tous les avantages

Épilation à lumière pulsée, pour une peau lisse tous les jours

Prévient la repousse des poils

  • Pour le corps et le visage

  • 15 minutes pour les demi-jambes

  • Durée de vie <gt/>100 000 flashs

  • Appareil sans fil

Une peau douce et nette jour après jour

Une peau douce et nette jour après jour

Philips Lumea émet des impulsions lumineuses légères et douces jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et freine sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.

L'efficacité sans effort

Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les 2 semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement les séances lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse.

Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 femmes.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.2

sur 6

255

Avis

91%

recommandent ce produit

12/07/2024

France

France

Tient ses promesses

Appareil très efficace . J’ai eu d’excellents résultats , les poils ne repoussent plus même des années après. J’ai acheté l’appareil en 2017 .

Avantages

Facile à utiliser

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

Date d'utilisation 2022-07-12

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system

Date d'utilisation 2022-07-12

06/12/2013

France

France

un produit super de grande qualité

je suis très contente du produit Luméa épilateur ,je suis à un mois d'épilation ,il y a déjà des endroits ou les poils ne repoussent plus. je recommande le Luméa sans hésitation.je fais une énorme économie en plus sur les épilations dans les instituts .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Lumea Epilateur à lumière intense pulsée SC2003/12 Precision Plus, utilisation sur le corps et le visage, 100 000 flashs

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Lumea Epilateur à lumière intense pulsée SC2003/12 Precision Plus, utilisation sur le corps et le visage, 100 000 flashs

06/12/2013

France

France

Acheteur vérifié

un produit super de grande qualité

je suis très contente du produit Luméa épilateur ,je suis à un mois d'épilation ,il y a déjà des endroits ou les poils ne repoussent plus. je recommande le Luméa sans hésitation.je fais une énorme économie en plus sur les épilations dans les instituts .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Lumea Epilateur à lumière intense pulsée SC2003/12 Precision Plus, utilisation sur le corps et le visage, 100 000 flashs

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Lumea Epilateur à lumière intense pulsée SC2003/12 Precision Plus, utilisation sur le corps et le visage, 100 000 flashs

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