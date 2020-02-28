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Lumea Precision Plus Épilateur à lumière pulsée

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Lumea Precision PlusÉpilateur à lumière pulsée

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Mode d’emploi

  • PDF file, 4.2 MB
  • 28 February 2020

Déclaration de conformité - English (US)

  • PDF file, 86.4 kB
  • 28 February 2020

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