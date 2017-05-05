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Arrêté
Une peau impeccable, douce et éclatante
Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de soin du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.
Technologie DualMotion
Nettoyage
1 brosse nettoyante
1 réglage d'intensité
Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de nettoyage du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.
La brosse combine rotation et vibration. La vibration désintègre doucement les impuretés superficielles telles que les cellules mortes et les résidus de maquillage. La rotation élimine les impuretés. Ce double système rotatif vibratoire permet un nettoyage en profondeur. Votre toilette du visage devient une expérience unique et agréable.
Un visage comprend différentes zones. Le minuteur intelligent par zone vous indique au moyen d'une courte pause qu'il est temps de passer à la zone de peau suivante. L'appareil s'arrête automatiquement à la fin du programme de soin pour tout le visage. Le programme de nettoyage dure 1 minute.
Récompenses
4.5
sur 6
1879
Avis
94%
recommandent ce produit
Kira
05/05/2017
Suisse
Acheteur vérifié
J'adore ce produits simple et efficace
Excellent produit, depuis que je l'utilise ma peau et plus belle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Essential SC5275/14 Appareil de nettoyage pour le visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Essential SC5275/14 Appareil de nettoyage pour le visage
Dédale
27/02/2017
Suisse
Acheteur vérifié
Pratique et facile d'utilisation
Très agréable d'utilisation, un nettoyage tout en douceur. Une sensation de propreté et un doux massage, tout en un. Bonne prise en main, design élégant et le timing intégré est parfait.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
Crystal
03/09/2013
Suisse
un plaisir
Alors que j'étais très curieuse de cet appareil qui, pour commencer me plaisait optiquement, sans parler de l'idée elle-même, son prix m'a initialement intimidée. Je voulais être sûre de ne pas acheter encore un apparail que je laisserais de côté ... à ce prix ... Mais je m'étais promis de m'en procurer un, j'ai attendu l'occasion de l'obtenir avec un rabais, occasion qui s'est présentée et que je n'ai pas manquée. VisaPure est un moment de plaisir quotidien. Je l'utilise le pour éveiller, vitaliser et stimuler ma peau. J'aime l'utiliser un peu plus longuement que proposé, car ce que je recherche et apprécie en particulier est son effet massant. Je l'utilise parfois pour appliquer un produit plutôt savonneux, parfois un produit qui me nourrit la peau. Deux choses que j'adorerais trouver sur mon VisaPure: deux sens de rotation, c'est-à-dire la possibilité d'inverser la rotation, ce qui traiterait la peau et les muscles de façon plus équilibrée, ainsi qu'un embout à petites billes spécifiquement pour le massage, par exemple une au centre et six autour, en inox de préférence.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
10 x plus efficace qu'un nettoyage manuel, mais tout aussi doux. Par rapport à un démaquillage manuel.