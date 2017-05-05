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Arrêté

VisaPure EssentialAppareil de nettoyage pour le visage

SC5278/13

4.5

| (1879) Avis | 94% recommandent ce produit

Un nettoyage en douceur efficace, pour les peaux à imperfections

VisaPure anti-imperfections cible les deux étapes qui précèdent la formation d'une imperfection, pour des résultats supérieurs à ceux observés avec un nettoyage manuel : la peau est moins grasse et elle est débarrassée des cellules mortes qui risquent de boucher les pores.

Voir tous les avantages

Meilleur contrôle du sébum qu'avec un nettoyage manuel

Un nettoyage en douceur efficace, pour les peaux à imperfections

  • Technologie DualMotion

  • Nettoyage

  • 2 brosses anti-imperfections

  • 2 réglages d'intensité

Brins longs et fins plus efficaces pour nettoyer les pores que les mains

Brins longs et fins plus efficaces pour nettoyer les pores que les mains

La brosse VisaPure anti-imperfections est dotée de brins longs et fins plus efficaces pour atteindre les pores afin de rendre la peau moins grasse et d'éliminer les cellules mortes qui pourraient boucher les pores.

Brins en nylon absorbant peu d'eau

Lors de la phase de développement de la brosse anti-imperfections, nous avons eu à cœur de limiter l'effet des mauvaises bactéries. C'est pourquoi nous avons collaboré avec des dermatologues et des bactériologistes de renom pour créer une brosse qui absorbe très peu d'eau, ce qui lui permet de sécher rapidement, et ainsi, d'éviter que les bactéries ne se développent.

Brosse suffisamment douce pour les peaux à imperfections

Brosse suffisamment douce pour les peaux à imperfections

Différents médecins et dermatologues ont pris part à la phase de développement de la brosse anti-imperfections afin de garantir que les besoins spécifiques aux peaux à imperfections sont entièrement pris en compte.

Spécificités Techniques

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4.5

sur 6

1879

Avis

94%

recommandent ce produit

05/05/2017

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

J'adore ce produits simple et efficace

Excellent produit, depuis que je l'utilise ma peau et plus belle

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure Essential SC5275/14 Appareil de nettoyage pour le visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure Essential SC5275/14 Appareil de nettoyage pour le visage

27/02/2017

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Pratique et facile d'utilisation

Très agréable d'utilisation, un nettoyage tout en douceur. Une sensation de propreté et un doux massage, tout en un. Bonne prise en main, design élégant et le timing intégré est parfait.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

03/09/2013

Suisse

Suisse

un plaisir

Alors que j'étais très curieuse de cet appareil qui, pour commencer me plaisait optiquement, sans parler de l'idée elle-même, son prix m'a initialement intimidée. Je voulais être sûre de ne pas acheter encore un apparail que je laisserais de côté ... à ce prix ... Mais je m'étais promis de m'en procurer un, j'ai attendu l'occasion de l'obtenir avec un rabais, occasion qui s'est présentée et que je n'ai pas manquée. VisaPure est un moment de plaisir quotidien. Je l'utilise le pour éveiller, vitaliser et stimuler ma peau. J'aime l'utiliser un peu plus longuement que proposé, car ce que je recherche et apprécie en particulier est son effet massant. Je l'utilise parfois pour appliquer un produit plutôt savonneux, parfois un produit qui me nourrit la peau. Deux choses que j'adorerais trouver sur mon VisaPure: deux sens de rotation, c'est-à-dire la possibilité d'inverser la rotation, ce qui traiterait la peau et les muscles de façon plus équilibrée, ainsi qu'un embout à petites billes spécifiquement pour le massage, par exemple une au centre et six autour, en inox de préférence.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

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