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Connexion privée à 100 %
Veilleuse
La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul ou la seule à entendre votre bébé.
Entendez le moindre son émis par votre bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) produit un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour vous permettre d'entendre votre bébé à tout instant.
Le mode Smart ECO exclusif réduit automatiquement la puissance de transmission pour augmenter la durée de vie de la batterie. Plus vous êtes proche de votre bébé, moins vous avez besoin de puissance pour une connexion parfaite (non disponible aux États-Unis et au Canada).
4.0
sur 6
183
Avis
81%
recommandent ce produit
nounou06160
14/09/2023
France
Acheteur vérifié
magique de simplicité
mise en route rapide, il vaut mieux avoir de prises de courant, fonctionnement très simple, portée suffisante, un bon produit utilisé non pas pour bébé mais surveiller ce qui se passe de l'autre côté de la maison (bruits suspects par exemple).
Avantages
tous
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT
Puce60
06/02/2023
France
Acheteur vérifié
Tres bonne transmission d'écoute
Simple à mettre en marche . Très bonne transmission d'écoute.
Avantages
Peu encombrant .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
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Titiquik
12/05/2021
France
Son clair, simple d'utilisation
Après avoir testé plusieurs marques d'écoute-bébé pour notre 1er enfant, c'est Philips qui est vraiment sorti du lot. Pas de grésillement, on entend vraiment ce qu'il se passe dans la chambre. Pour bébé 3, la question ne se pose pas pour la marque ! Toujours les mêmes qualités, pas de superflu. On branche ça marche, on entend très bien, même à l'autre bout de la maison ou du jardin. Un petit défaut : le fil de la base bébé est un peu court ! Il fait moins de 120 cm et donc ne fait pas la longueur d'un lit bébé. Selon la configuration de la chambre de bébé et des emplacements de prise ça peut être gênant.
Avantages
Facilité d'utilisation, son clair, bonne portée
Contre
Fil d'alimentation base bébé un peu court
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.
La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.
Cet écoute-bébé ne possède pas de fonction de recharge.