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3 biberons
Goupillon pour biberon
La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.
Chaque bébé s'alimente différemment et se développe à son propre rythme. Nous avons conçu des tétines offrant de nombreux types de débits pour que vous puissiez trouver celle qui convient le mieux à votre bébé et adapter votre biberon. Toutes les tétines Natural Response sont fabriquées en silicone souple.
Nous avons adopté un système de choix de débit basé sur le rythme. Commencez par la tétine fournie avec le biberon. Essayez un débit inférieur si votre bébé avale le lait avec précipitation ou s'il laisse échapper du lait en tétant. Essayez un débit supérieur si bébé joue avec la tétine au lieu de boire ou s'il s'impatiente. Pendant que nous effectuons ce changement, vous pourriez recevoir l'ancien ou le nouveau lot.
4.8
sur 6
204
Avis
100%
recommandent ce produit
Sosso77@
14/03/2026
France
Fait partie de la promotion
Coffret Philips
Très beau coffret bébé adore c'est vraiment parfait pour lui efficacité avec
Avantages
Bon produits
Contre
Beau coffret
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Coffret cadeau bébé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Coffret cadeau bébé
Mouune
12/03/2026
France
Fait partie de la promotion
Parfait pour un bébé allaité
Bébé est allaité, parfois je tire mon lait quand je dois m'absenter. Le tétine du biberon est parfaitement adapté a un bébé allaité car il n'y a pas de confusion sein/tétine. La totote est est adapté également si bien que j'en ai commandé d'autre. Celle du pack est fluorescente, pratique pour la nuit.
Avantages
Pas de confusion
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Coffret cadeau bébé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Coffret cadeau bébé
Haervee
02/03/2026
France
Fait partie de la promotion
Coffret de naissance utile
Je trouve ce coffret naissance très bien et très utile ! Pour commencer le design est sympa, les petits paresseux sont mignons et il y a une partie qui réfléchi la lumière. Ensuite la matière est très agréable ! Tétine comme biberon. Mon fils a su s’adapter facilement à la tétine , c’est vrai que c’est un petit changement , il prends plus son temps , mais moins de coliques et moins de régurgitation. Il a l’air d’apprécier plus que son ancien biberon :). Pour l’entretien, ils sont très faciles à nettoyer ! Je recommande ce produit
Avantages
Débit
Contre
Adaptabilité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Coffret cadeau bébé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Coffret cadeau bébé
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
La couleur du goupillon peut varier, image fournie à titre de référence uniquement