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      Philips Avent Premium Connected Baby Monitor Connecté

      SCD974/26

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Rendre l'invisible visible pour une tranquillité d'esprit totale

      Découvrez le moniteur connecté Philips Avent Premium. Consultez instantanément les périodes de sommeil et les habitudes respiratoires de votre bébé avec SenseIQ. Surveillez votre bébé sur l'unité parent de 5 pouces ou l'application Baby Monitor+, et interprétez les signaux grâce à la traduction des pleurs.

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      Philips Avent Premium Connected Baby Monitor Connecté

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      Premium Connected Baby Monitor

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      Rendre l'invisible visible pour une tranquillité d'esprit totale

      Suivi du sommeil et de la respiration sans fil SenseIQ

      • Suivi du sommeil et de la respiration
      • L'unité parents fonctionne sans Wi-Fi
      • Détection et interprétation des pleurs
      • Connectez-vous n'importe où via l'application
      • Écran vidéo Full HD
      Suivi du sommeil et de la respiration sans fil

      Suivi du sommeil et de la respiration sans fil

      Consultez instantanément l'état du sommeil et de la respiration de votre bébé sans avoir besoin d'un accessoire supplémentaire. Notre technologie de suivi sans fil analyse des millions de pixels par seconde pour repérer les moindres mouvements. Elle traduit ensuite ces données sur l'état du sommeil et de la respiration de votre enfant. Plus de sérénité pour vous et plus de confort pour votre bébé.

      Vision ultra-claire, de jour comme de nuit, avec ou sans Wi-Fi

      Vision ultra-claire, de jour comme de nuit, avec ou sans Wi-Fi

      Notre unité parents avec écran HD de 5 pouces vous permet de garder un œil sur votre enfant à la maison tout en vaquant à vos occupations. Passez facilement de l'intérieur à l'extérieur grâce à une portée élevée de 400 m* et à une connexion stable qui fonctionne avec ou sans Wi-Fi. Bénéficiez de vidéos claires de jour comme de nuit et de mises à jour en temps réel sur l'état du sommeil de votre bébé. Tout ce dont vous avez besoin pour vous rassurer.

      Protège la vie privée de votre famille

      Protège la vie privée de votre famille

      Sachez que votre connexion est totalement privée grâce à notre système Secure Connect. Ce dernier utilise plusieurs liaisons cryptées entre l'unité-bébé, l'unité-parents et l'application afin de protéger l'ensemble des données et des images.

      Vous aide à interpréter les pleurs de votre bébé

      Vous aide à interpréter les pleurs de votre bébé

      Vous voulez savoir si votre bébé est fatigué, s'il a des gaz, s'il a faim, s'il n'est pas à l'aise ou s'il est énervé ? Notre écoute-bébé détecte et interprète ses pleurs à l'aide d'un algorithme scientifiquement prouvé. Vous bénéficierez d'un accès gratuit à l'application pendant les 3 premiers mois**, qui vous apportera une aide supplémentaire à portée de main pendant cette période émotionnellement intense qu'est l'arrivée d'un nouveau-né.

      Surveillez votre bébé où que vous soyez pour une plus grande tranquillité d'esprit

      Surveillez votre bébé où que vous soyez pour une plus grande tranquillité d'esprit

      À la maison ou ailleurs, notre application Baby Monitor+ vous permet de vous connecter instantanément à la chambre de votre bébé pour voir comment il se porte. Vous pouvez l'observer en vidéo HD, surveiller son sommeil et sa respiration, et obtenir de l'aide pour interpréter ses pleurs.

      Assistez à chaque mouvement, entendez chaque rire

      Assistez à chaque mouvement, entendez chaque rire

      Profitez d'une vue ultra claire de votre bébé jour et nuit grâce à la caméra Full HD de notre unité bébé avec vision nocturne. Que vous soyez au travail ou dans votre lit à minuit, vous pourrez toujours voir les moindres mouvements de votre bébé.

      Surveillez bébé en toute sécurité grâce au support mural

      Surveillez bébé en toute sécurité grâce au support mural

      Notre unité bébé se fixe fermement au mur. Nous l'avons conçue dans un souci de sécurité, en veillant à ce que les cordons soient hors de portée et à ce que l'unité bébé soit parfaitement maintenue en place. Tout ceci en vous garantissant les performances optimales de notre suivi vidéo du sommeil et de la respiration.

      Comprenez le rythme de sommeil de votre bébé

      Comprenez le rythme de sommeil de votre bébé

      Notre écoute-bébé premium enregistre automatiquement toutes les périodes de sommeil de votre bébé, générant ainsi des informations et vous permettant de mieux comprendre ses phases de sommeil et ses périodes d'éveil. Grâce aux graphiques pratiques qui présentent les données de sommeil recueillies au cours des 30 derniers jours, vous pourrez identifier les régressions du sommeil et les autres changements dans les habitudes de sommeil de votre bébé.

      Réconfort assuré par des berceuses, des bruits blancs et des morceaux apaisants

      Réconfort assuré par des berceuses, des bruits blancs et des morceaux apaisants

      Réconfortez votre enfant avec des morceaux paisibles, des sons naturels apaisants ou des bruits blancs. Des chants d'oiseaux du jardin aux berceuses classiques, en passant par vos propres enregistrements vocaux, notre écoute-bébé contient tous les sons dont vous avez besoin pour bercer votre bébé en douceur jusqu'à ce qu'il s'endorme.

      Créez une atmosphère propice au sommeil

      Créez une atmosphère propice au sommeil

      Notre unité-bébé est dotée d'une veilleuse intégrée et d'un thermomètre pour chambre afin de s'assurer que la pièce offre un environnement idéal. Vous pouvez facilement contrôler la veilleuse à l'aide de l'unité-parents ou de l'application. De plus, si la pièce devient trop chaude ou trop froide, vous recevrez des notifications personnalisées.

      Parlez et écoutez votre bébé en même temps

      Parlez et écoutez votre bébé en même temps

      Utilisez votre voix pour apaiser votre enfant tout en l'écoutant. Notre fonction de réponse à bébé permet de le réconforter facilement sans rentrer dans la pièce.

      Surveillance sans recharge jusqu'à 12 heures***

      Surveillance sans recharge jusqu'à 12 heures***

      Notre unité-parents rechargeable offre jusqu'à 12 heures d'autonomie*** pour une surveillance nuit et jour adaptée à votre routine.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques

        Mode de connexion
        Liaison directe (pair-à-pair) et Wi-Fi
        Portée de la connectivité mobile
        Illimité, nécessite une connexion Internet
        Systèmes d'exploitation (application)
        iOS 13 et versions ultérieures, et Android 6 et versions ultérieures
        Résolution de la caméra de l'unité bébé
        Full HD 1080p
        Enregistrez des sons personnalisés
        Oui, via l'application
        Application pour smartphone (application)
        Baby Monitor+ Philips Avent
        Thermomètre pour chambre
        Oui, alerte incluse
        Portée de l'unité parents/l'unité bébé
        Jusqu’à 400 mètres en extérieur et 50 mètres en intérieur
        Taille de l'écran de l'unité parents
        Écran LCD couleur 5 pouces
        Résolution de l'unité parents
        1280*720
        Vision nocturne
        Oui, automatique
        Zoom
        Oui, zoom numérique et panoramique
        Veilleuse
        Oui, minuteur inclus
        Fonction « Répondre à bébé »
        Oui, répondre à bébé (parler et écouter en même temps)
        Berceuses, sons apaisants et bruit blanc
        • Oui, minuteur inclus
        • 5 berceuses
        • 5 sons apaisants
        • 5 sons de bruit blanc
        Suivi de la respiration
        Oui, sur l'unité-parents et via l'application
        Suivi du sommeil
        Oui, sur l'unité-parents et via l'application
        Cry Translation
        Oui, sur l'unité-parents et via l'application
        Journal de sommeil automatisé
        Oui

      • Pratique

        Mode vidéo
        Oui
        Mode Audio seul
        Oui
        Mode Eco
        Oui, mode économie d’énergie
        Mode de confidentialité
        Oui, connexion uniquement via l’unité parents et l’unité bébé
        Surveillance en arrière-plan (application uniquement)
        Oui, écoutez votre bébé lorsque le téléphone est verrouillé/vous utilisez d’autres applications
        Alertes
        Oui, batterie faible ; perte de la connexion ; température ; son ; détection de mouvements
        Fixation murale possible
        Oui
        Installation
        Oui, l'appareil peut être fixé au mur.

      • Puissance/transmission

        Source d'alimentation de l'unité bébé
        Secteur uniquement
        Source d'alimentation de l'unité parents
        Batterie et alimentation secteur
        Autonomie de l'unité parents sur batterie
        12 heures en mode Éco
        Alimentation
        • Adaptateur CA/CC 5 V 1 A
        • Entrée :100 - 240 V / 50 - 60 Hz
        Bande de fréquence
        2,4 GHz

      • Inclus

        Unité bébé
        1 pièce
        Unité parents
        1 pièce
        Installation
        1 pièce

      • Prise en charge logicielle

        Mises à jour logicielles
        Philips offre des mises à jour de logiciels pendant une période de deux ans après la date d'achat.
        Cry Translation
        • La période d'utilisation gratuite de 3 mois commence après l'activation.
        • Cry Translation est proposé par Zoundream™. Les conditions générales s'appliquent.

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      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
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      • L'écoute-bébé connecté Philips Avent Premium n'est pas un appareil médical. L'application Baby Monitor+ Philips Avent n'est pas une application médicale.   
      • *Jusqu'à 400 mètres en extérieur et 50 mètres en intérieur.
      • **La période d'utilisation gratuite de 3 mois commence après l'activation. Cry Translation est proposé par Zoundream™. Les conditions générales s'appliquent.
      • ***En mode Éco après une charge complète.
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