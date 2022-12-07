ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Idéal pour l'allaitement mixte
  • Idéal pour l'allaitement mixte
  • Idéal pour l'allaitement mixte
  • Idéal pour l'allaitement mixte
  • Idéal pour l'allaitement mixte
  • Idéal pour l'allaitement mixte
  • Idéal pour l'allaitement mixte
  • Idéal pour l'allaitement mixte
  • Idéal pour l'allaitement mixte
  • Idéal pour l'allaitement mixte

Arrêté

Philips AventTétine Natural

SCF043/27

4.4
| (109) Avis | 85% recommandent ce produit
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre tétine ultra-douce avec design flexible en spirale présente des caractéristiques plus proches de celles du sein. Sa forme naturelle imitant le sein et ses alvéoles de confort permettent une tétée naturelle et facilitent l'alternance sein/biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Tétine encore plus douce et souple

Idéal pour l'allaitement mixte

  • 2 pièces

  • Débit moyen

  • 3 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

109

Avis

85%

recommandent ce produit

07/12/2022

France

France

Très bonne tétine, une belle innovation !

Les tétines natural Avent 3m+ conviennent parfaitement à mon enfant. Le débit du liquide est idéal. Le liquide coule uniquement si bébé prends le biberon. Aucune fuite au delà. Par ailleurs la tenue en bouche est irréprochable. Bébé n’a aucune remonté d’air ni aucun appel d’air en trop ce qui diminue le risque de colique. Par ailleurs elles sont solides et ne craquent pas lorsque bébé tente de mordre l’embout. Je recommande fortement les tétines Avent 3m+.

Avantages

Très bon débit, solide, pas de colliques

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF043/27 Tétine Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF043/27 Tétine Natural

03/12/2022

France

France

Une bonne solution pour l'alaitement

[Ce test est réalisé dans le cadre d'un test produit, je n'ai pas payé ce produit] Les tétines sont pour moi une bonne solution à l'allaitement d'un bébé, et plus particulièrement pour l'alternance entre biberon et seins. Le bébé n'a pas de problèmes lors de la succion et il continue d'accepter le sein. Attention à avoir des biberons de la même marque si vous voulez que vos tétines soient adaptées. Pour moi c'est un excellent produit et un must-have pour de jeunes parents, je ne trouve rien à redire.

Avantages

La forme qui permet au bébé de lentement s'adapter à l'allaitement au biberon.

Contre

R.A.S

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF043/27 Tétine Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF043/27 Tétine Natural

28/11/2022

France

France

Très bon produit

Super produit conforme à la description Mon neveu l'apprécie beaucoup

Avantages

Forme très ergonomique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF043/27 Tétine Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF043/27 Tétine Natural

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011