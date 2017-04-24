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Accessoires pour biberons
Brosse à bout recourbé et extrémité de manche moulée pour un nettoyage méticuleux de tous types de biberons à col large, tétines et autres accessoires d'allaitement.
Le bout recourbé du goupillon ainsi que l'extrémité moulée du manche permettent d'atteindre tous les recoins de vos biberons à col large. La pointe profilée vous permet de nettoyer l'intérieur des tétines.
Brins serrés et résistants pour un nettoyage parfait de vos biberons, tétines et autres accessoires
4.4
sur 6
48
Avis
91%
recommandent ce produit
Lussailles67
24/04/2017
France
Un super nettoyeur de biberon
J'ai beaucoup aimé ce goupillon, il va bien au fond des biberons... Le seul bémol pour moi c'est le coté tétine... qui sans poils est un peu moins pratique mais, qui par contre est super hygiénique du coup
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF145/06 Biberon et goupillon de nettoyage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF145/06 Biberon et goupillon de nettoyage
Vanessa
27/07/2015
France
Produit Parfait
Goupillon résistant et s'emporte partout. La petite brosse est très pratique pour nettoyer l'embout des tétines qui n'est pas toujours très accessible.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF145/07 Goupillon pour biberon et tétine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF145/07 Goupillon pour biberon et tétine
BlueCapri
19/01/2026
Deutschland
Wir wünschen uns die Farbe Grau zurück
Wir verwenden diese Flaschenbürste seit vielen Jahren, seit wir sie seit der Geburt unserer Kinder vor 16 Jahren entdeckt haben. Unschlagbar, weil die Borsten gleichzeitig weich und effektiv sind. Wir wünschen uns nur die Farbe Grau wieder zurück!!!! Ist leider nirgendwo im Handel erhältlich. Grau passt so viel besser zu unserer Küche.... ;)
Avantages
Sieht gut aus (in Grau) und beschädigt das Geschirr nicht
Contre
Nur in Blau oder Rosa verfügbar im Handel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.