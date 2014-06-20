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  • Bec souple
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Philips AventBecs souples

SCF146/02

4.6
| (5) Avis | 100% recommandent ce produit
Bec souple
Les becs souples Philips Avent sont conçus pour les gencives sensibles et sont parfaits pour le passage du sein ou du biberon à la tasse. La valve anti-fuites facilite la déglutition de votre bébé et se nettoie aisément.
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Housse de protection pour biberon en verre

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Housse de protection pour biberon en verre

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Antifuites et conçues pour boire facilement

Bec souple

  • 6 mois et +

  • Blanc

  • Lot de 2

Compatible avec les biberons et tasses Philips Avent

Tous les biberons et toutes les tasses Philips Avent sont compatibles à l'exception des biberons en verre et des tasses pour les plus grands / tasses My First Big Kid. Vous pouvez ainsi associer différents accessoires pour créer la tasse idéale, adaptée aux besoins de votre enfant.

Valve anti-fuites brevetée

Utilisation et nettoyage faciles

Bec souple

Bec souple

Pour les gencives fragiles

Spécificités Techniques

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4.6

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

20/06/2014

France

France

Colère!

Il est indéniable que ce produit est excellent, très pratique lorsqu'on a des enfants tout-petits. Mais voilà, j'ai le malheur d'avoir perdu la valve anti-fuites. Je ne dois pas être la seule... pourtant, AVENT PHILIPS ne vend ses becs souples que par 2 et pour (presque) le prix d'une nouvelle tasse! Cela me met particulièrement en colère. Ma tasse est maintenant inutilisable et je suis obligée de jeter l'ancienne et d'en acheter une nouvelle?? Je trouve cela inadmissible. Il est temps que cette logique cesse!

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Cet avis a été rédigé pour SCF146/02 Soft spouts

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22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ideal first spout

We got this spout to go on the bottles we had been using with teats that our DD seemed to spend more time messing around with than drinking from. On the first try she spent most of the time chewing on it with the odd drink, on the second go she drank the whole bottle and hasn't stopped since. I think this is the ideal first spout as it is soft on her mouth and a very easy to use and fit.

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26/11/2010

United Kingdom

United Kingdom

Great thing! Comfortable to use, easy to clean and what is main - no mess around when the full bottle drops on the floor or fulls on side in your bag.

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