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Pour un confort essentiel
0-6 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous avons demandé aux mamans comment leurs bébés réagissent aux tétines Philips Avent, et 9 bébés sur 10 acceptent nos sucettes.*
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
Vous pouvez être sûr que le bien-être de votre bébé est entre de bonnes mains. Notre sucette a été fabriquée au Royaume-Uni dans notre site primé.*
4.5
sur 6
129
Avis
97%
recommandent ce produit
Steph25
27/02/2021
France
Je recommande ses sucette
J ai essayer plusieur marque mais mon fils n acceptait aucune sucette mais celles ci il les a adopter du coup j en ai acheter plein :) je recommande se produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2
Fjc0102
30/04/2020
France
Mon fils adore
Mon fils a toujours eu ce type de tétine, quel que soit son âge. Il n'a jamais eu d'irritation ou autre, je ne peux que recommander ces sucettes dont le design est simple et épuré.
Avantages
Forme, durée d'utilisation
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2
Studit
13/09/2018
France
Fait partie de la promotion
Tre bien
Mon bébé à accepter la sucette sans problème elle dort merci .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF170/18 Sucettes Transparentes - Lot de 2
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
La marque numéro 1 des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
Tests en ligne auprès de 100 mamans, Royaume-Uni 2012
Fabricant de l'année 2014