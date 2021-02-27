Ce sterilisateur ma donner une très bonne première impréssion car il donne un sentiment de très bonne qualité, les plastiques sont epais et solide et les clipses tiennent très bien. Je n'ai eu aucun problème pour comprendre son fonctionnement grace a toutes les indications donner dans la notices (placement des choses a steriliser, les temps de sterilisation a respecter sont dans un tableau très clair). La sterilisation se fait donc facilement et en peu de temps.De plus une fois les bibs ou autres steriliser on peux les garder dedans et prendre au fur et a mesure de nos besoins. En bref, un sterilisateur complet, utilisable pour tout (biberons de toutes tailles meme les grands de 330mL, tetines, tire lait...), facile a utiliser, facilement transportable, solide et qui est efficace cependant faire attention car il es imposant donc bien verifier les dimensions de son micro onde.