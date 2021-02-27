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Élimine 99,9 % des bactéries
Stérilise en 2 minutes
Peut contenir 4 biberons Philips Avent
Convient à la plupart des micro-ondes
Le stérilisateur micro-ondes à vapeur permet de stériliser biberons et autres objets en seulement 2 minutes, éliminant 99,9 % des microbes et bactéries. La durée exacte d'un cycle dépend bien évidemment de la puissance de votre four à micro-ondes : 2 minutes à 1 200-1 850 W, 4 minutes à 850-1 100 W, 6 minutes à 500-800 W.
Le stérilisateur micro-ondes à vapeur élimine 99,9 % des microbes et bactéries (efficacité éprouvée)*.
Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.
Comprendre les avis sur les produits
4.6
sur 6
168
Avis
98%
recommandent ce produit
Steph25
27/02/2021
France
Rapide efficace et facile d utilisation
Franchement je recommande ce produit c est facile d entretien d utilisation et c est efficace sa prend pas beaucoup de temps en plus de tout sa Moi je l ai beaucoup utiliser et sa ma beaucoup aider car pour le premier mois de mon fils j etais toute seule a m en occuper jours et nuits et je me reposait pas beaucoup alor steriliser les biberons en 2min c etait un gain de temps
Avantages
Gain de temps efficace et facile d utilisation et d entretien
Contre
Peu mettre que 4grand biberons
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF281/02 Stérilisateur micro-ondes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF281/02 Stérilisateur micro-ondes
Melbrx
04/03/2017
France
Fait partie de la promotion
Rapide et efficace
J'ai eu l'occasion de tester ce stérilisateur biberons au micro-ondes contre un avis objectif. Tout d'abord je trouve ce produit d'une simplicité d'utilisation inégalable, un peu d'eau au fond de la cuve, on place nos biberons on referme et hop au micro-ondes en 2minutes c'est stérilisé. Ensuite avec la pince fournie on peut attraper les éléments du biberon dans se brûler. Conclusion rapide et pratique, design épuré, idéal à la maison ou en vacances.
Cet avis a été rédigé pour SCF281/02 Stérilisateur micro-ondes
Cet avis a été rédigé pour SCF281/02 Stérilisateur micro-ondes
CLOCLO75
03/03/2017
France
Fait partie de la promotion
BON PRODUIT
Ce produit est ideal pour steriliser rapidement et efficacement. Pour des bibs Avent c'est le top maintenant pour les biberons plus grands evidement on doit en mettre moins dedans.. Son utilisation reste tres simple Je recommade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF281/02 Stérilisateur micro-ondes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF281/02 Stérilisateur micro-ondes
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.
Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier