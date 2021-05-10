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Stérilisateur de biberons
Advanced
Avec Philips Avent, la stérilisation est douce, efficace et réalisée sans produits chimiques. Chaque stérilisateur utilise le pouvoir de la vapeur pure – rien de plus, rien de moins – pour éliminer 99,9 % des bactéries nocives.*
Sûr et rapide, le cycle de stérilisation ne prend que 10 minutes, après quoi le stérilisateur s'éteint automatiquement.
Notre nouveau bac d'égouttement protège la plaque chauffante des gouttelettes de lait, réduisant ainsi les risques d'odeurs désagréables.
4.7
sur 6
148
Avis
99%
recommandent ce produit
Toto23042000
10/05/2021
France
Fait partie de la promotion
Excellent produit
Le stérilisateur avent de Philips est vraiment simple d’utilisation le programme est très rapide. Sa capacité permet de stériliser 6 biberons en même temps et le contenu reste stérile (à condition de ne pas ouvrir le couvercle).Peut être un peu encombrant.
Avantages
Stérilisation rapide
Contre
Un peu encombrant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Parowy Sterylizator do butelek SCF291/00 Stérilisateur de biberons
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Parowy Sterylizator do butelek SCF291/00 Stérilisateur de biberons
alextra
07/05/2021
France
Fait partie de la promotion
Stérilisateur rapide et efficace
Ma satisfaction commence au moment ou je veux brancher mon appareil. Quel plaisir de voir que l'on peut dérouler plus ou moins le câble électrique. Mon plan de travail vous remercie. De plus les patins du dessous sont en teflon, pas de risque de rayure. Je le branche et mets le maximum de chose à stériliser. La contenance est énorme, ce qui peut aussi être un point négatif dans une petite cuisine. J'y ai mis 6 biberons ,8 tétines et les bagues de vissage. On ajoute 80 ml dans la base et appui sur le bouton pour démarrer. Il y a un indicateur de niveau d'eau pour nous aider mais je le trouve peu lisible. Le temps de chauffe est très court et en 10 min tout les biberons se trouvent stérilisés. Il faut attendre quelques minutes que la température descende car c'est très chaud !
Avantages
Rapidité de chauffe et capacité. Longueur du cable modulable.
Contre
Encombrement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Parowy Sterylizator do butelek SCF291/00 Stérilisateur de biberons
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Parowy Sterylizator do butelek SCF291/00 Stérilisateur de biberons
Flavvie
06/05/2021
France
Fait partie de la promotion
Rapide, efficace et pratique
Nous sommes les heureux parents d’une petite Léa âgée d’à peine 2 mois et nous sommes très regardants sur l’hygiène. Notre fille ayant une nourriture mixte (lait maternel et lait en poudre), nous utilisons donc un tire lait et des biberons. Nous avons été ravi de pouvoir tester ce produit car il s’est avéré très efficace, très pratique et d’une grande capacité. Tout d’abord, pas besoin de produit chimique pour l’utilisation de ce stérilisateur, seul de l’eau suffit, ce qui est très rassurant pour les jeunes parents que nous sommes. De plus, il est très efficace car élimine plus de 99,9 % des bactéries. Il est très simple d’utilisation, il suffit de le remplir d’eau comme indiqué sur la notice, d’appuyer sur le bouton et 10 minutes plus tard tout est stérilisé. Ses paniers superposables sont vraiment très pratiques, en une utilisation, nous pouvons stériliser 6 biberons, les ustensiles du tire-lait ainsi que des tétines. Le seul petit défaut que je pourrai lui trouver est son volume, l’appareil prend quand même un peu de place, mais une fois sa place trouvée, il est vraiment très utile et est même un indispensable pour nous tellement il est efficace, c’est un super produit. Nous recommandons ce stérilisateur à tous les patents, il permet un gain de temps considérable et assure une hygiène irréprochable des accessoires pour nourrir bébé
Avantages
pratique, rapide, efficace, grande capacité, ultra facile d'utilisation
Contre
prend un peu de place, trop grand pour être transporter en voyage
Cet avis a été rédigé pour Parowy Sterylizator do butelek SCF291/00 Stérilisateur de biberons
Cet avis a été rédigé pour Parowy Sterylizator do butelek SCF291/00 Stérilisateur de biberons
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.
Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier