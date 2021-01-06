ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Philips Avent Parowy Sterylizator do butelek Stérilisateur de biberons

Assistance

Philips Avent Parowy Sterylizator do butelekStérilisateur de biberons

SCF291/00

Philips Avent Parowy Sterylizator do butelek Stérilisateur de biberons

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Guide de mise en route

  • PDF file, 896.1 kB
  • 6 January 2021

Eco passport - English (US)

  • PDF file, 364.5 kB
  • 6 January 2021

Pièces de rechange et accessoires

Garantie et réparation

Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit

Garantie

Lire la politique de garantie Philips

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider