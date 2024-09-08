Je suis vraiment satisfaite de ce stérilisateur que je recommande entièrement. Auparavant je stérilisée les biberons ainsi que les sucettes etc à la bonne vieille méthode dans une casserole d'eau bouillante or vive ce stérilisateur il est beaucoup plus performant. On peut stériliser jusqu’à 6 biberons ainsi que leurs accessoires en seulement 10 minutes. De plus il élimine 99,9 % des microbes rapidement et efficacement pour garder l’esprit tranquille à chaque tétée. Il réduit le risque d’odeurs désagréables et reste stérilisé pendant 24 heures avec le couvercle en place. Le tester c'est l'adopter il est mon meilleur allié désormais je gagne un gain de temps considérable en ne faisant pas grand chose... je le valide!