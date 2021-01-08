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SCF314/02
Arrêté
Puis-je utiliser mon tire-lait Philips Avent avec n'importe quel produit Avent ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
L'utilisation du tire-lait et/ou des biberons sans BPA de couleur miel est-elle toujours sûre ?
De quoi sont composés les biberons/pièces Philips Avent ?
Quand dois-je acheter mon tire-lait ?
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