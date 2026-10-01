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Une routine simple à adopter pour toutes les tétées
Chauffez le lait et stérilisez vos biberons en toute confiance tout en gardant une longueur d'avance. Notre chauffe-biberon au bain-marie de qualité hospitalière préserve mieux les protéines du lait, tandis que le capteur intelligent empêche la surchauffe. Et pour le nettoyage ? La vapeur naturelle élimine 99,9 % des germes.
Réchauffement en douceur, sans points chauds
Stérilisation sans produits chimiques
Configuration simple et rapide
Compatible avec la plupart des objets essentiels pour bébé
C'est l'heure du biberon ? Ce chauffe-biberon de type bain-marie, conforme aux normes hospitalières, préserve les nutriments essentiels du lait, sans compromis sur la rapidité. Que ce soit vous ou toute autre personne qui prend soin de bébé, sa technologie de réchauffement de pointe garantit un biberon prêt en seulement 3 minutes*.
Quand vient le moment du nettoyage, faites confiance à la puissance naturelle de la vapeur pour éliminer 99,9 % des bactéries. Grâce à sa capacité à atteindre les moindres recoins, la vapeur est idéale pour stériliser chaque élément : biberons, sucettes et petits jouets, le tout sans le moindre produit chimique.
Chauffez le lait de bébé comme le font les professionnels de santé, grâce à la méthode du bain-marie. Contrairement à d'autres techniques, ce procédé préserve mieux les protéines du lait, essentielles au bon développement du système immunitaire de bébé. Précise et rapide, notre technologie soutient la croissance saine de bébé, biberon après biberon.
Récompenses
4.9
sur 6
45
Avis
98%
recommandent ce produit
ValeSR
01/10/2026
Italia
Acheteur vérifié
Funzionale, capiente e veloce
Funzionale. capiente e veloce. In poco più di 30 minuti sterilizza e asciuga perfettamente 6 biberon. Decisamente raccomandato.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium
Date d'utilisation 2026-09-12
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium
Date d'utilisation 2026-09-12
ANeves
17/11/2025
Portugal
Fait partie de la promotion
Super rápido e preciso
Adorei o produto, muito rápido a aquecer o biberão. Muito seguro a esterilizar. Sem dúvida o melhor esterilizador e aquecedor de biberões que já usei
Avantages
Rápido e eficaz
Contre
Nada a apontar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium
Date d'utilisation 2024-10-17
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium
Date d'utilisation 2024-10-17
JulianaACB
11/11/2025
Portugal
Fait partie de la promotion
Excelente produto
Aquece muito bem a mamadeira deixando na temperatura perfeita. Esteriliza rapidamente . Perfeito para agilizar a vida das mães.
Avantages
Aquece na temperatura perfeita e esteriliza rapidinho
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium
Date d'utilisation 2025-10-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium
Date d'utilisation 2025-10-11
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
150 ml de lait à température ambiante dans le biberon Natural Avent d'une capacité de 270 ml.