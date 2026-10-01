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Philips Avent 2-in-1 Warmer & SterilizerPremium

SCF359/00

4.9

| (45) Avis | 98% recommandent ce produit

1 récompense

Une routine simple à adopter pour toutes les tétées

Chauffez le lait et stérilisez vos biberons en toute confiance tout en gardant une longueur d'avance. Notre chauffe-biberon au bain-marie de qualité hospitalière préserve mieux les protéines du lait, tandis que le capteur intelligent empêche la surchauffe. Et pour le nettoyage ? La vapeur naturelle élimine 99,9 % des germes.

Voir tous les avantages
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marque recommandée par les mamans du monde entier1

Chauffage rapide du lait et stérilisation du biberon, en toute sécurité.

Une routine simple à adopter pour toutes les tétées

  • Réchauffement en douceur, sans points chauds

  • Stérilisation sans produits chimiques

  • Configuration simple et rapide

  • Compatible avec la plupart des objets essentiels pour bébé

Réchauffe les biberons en 3 minutes d'une simple pression sur un bouton*

Réchauffe les biberons en 3 minutes d'une simple pression sur un bouton*

C'est l'heure du biberon ? Ce chauffe-biberon de type bain-marie, conforme aux normes hospitalières, préserve les nutriments essentiels du lait, sans compromis sur la rapidité. Que ce soit vous ou toute autre personne qui prend soin de bébé, sa technologie de réchauffement de pointe garantit un biberon prêt en seulement 3 minutes*.

Il élimine en toute sécurité 99,9 % des bactéries grâce à la puissance de la vapeur naturelle

Il élimine en toute sécurité 99,9 % des bactéries grâce à la puissance de la vapeur naturelle

Quand vient le moment du nettoyage, faites confiance à la puissance naturelle de la vapeur pour éliminer 99,9 % des bactéries. Grâce à sa capacité à atteindre les moindres recoins, la vapeur est idéale pour stériliser chaque élément : biberons, sucettes et petits jouets, le tout sans le moindre produit chimique.

Réchauffement de type bain-marie conforme aux normes hospitalières

Réchauffement de type bain-marie conforme aux normes hospitalières

Chauffez le lait de bébé comme le font les professionnels de santé, grâce à la méthode du bain-marie. Contrairement à d'autres techniques, ce procédé préserve mieux les protéines du lait, essentielles au bon développement du système immunitaire de bébé. Précise et rapide, notre technologie soutient la croissance saine de bébé, biberon après biberon.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Image de PBTAWARD15

Notation globale

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4.9

sur 6

45

Avis

98%

recommandent ce produit

3
1

01/10/2026

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Funzionale, capiente e veloce

Funzionale. capiente e veloce. In poco più di 30 minuti sterilizza e asciuga perfettamente 6 biberon. Decisamente raccomandato.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium

Date d'utilisation 2026-09-12

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/00 Premium

Date d'utilisation 2026-09-12

17/11/2025

Portugal

Portugal

Super rápido e preciso

Adorei o produto, muito rápido a aquecer o biberão. Muito seguro a esterilizar. Sem dúvida o melhor esterilizador e aquecedor de biberões que já usei

Avantages

Rápido e eficaz

Contre

Nada a apontar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium

Date d'utilisation 2024-10-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium

Date d'utilisation 2024-10-17

11/11/2025

Portugal

Portugal

Excelente produto

Aquece muito bem a mamadeira deixando na temperatura perfeita. Esteriliza rapidamente . Perfeito para agilizar a vida das mães.

Avantages

Aquece na temperatura perfeita e esteriliza rapidinho

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium

Date d'utilisation 2025-10-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2-in-1 Warmer & Sterilizer SCF359/20 Premium

Date d'utilisation 2025-10-11

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. 150 ml de lait à température ambiante dans le biberon Natural Avent d'une capacité de 270 ml.