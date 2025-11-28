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Quelle quantité d'eau dois-je ajouter au chauffe-biberon Avent ?
Une fois mon premier biberon réchauffé, puis-je en réchauffer un nouveau directement après ?
Puis-je exécuter plusieurs programmes de stérilisation d'affilée ?
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Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
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