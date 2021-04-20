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Tirez votre lait simplement
L'anneau innovant en silicone, inspiré par la manière de téter des bébés, stimule le mamelon pour faciliter une montée de lait rapide. Pour un tirage de lait confortable et efficace.
Une taille unique. Comme il y a autant de tailles et de formes de sein que de mamans, le coussin en silicone souple s'adapte en douceur à votre anatomie. Il convient à 99,98 % des tailles de mamelons* (jusqu'à 30 mm).
Le tire-lait est compact et léger, ce qui le rend facile à ranger et à transporter, pour une utilisation plus simple et discrète en déplacement.
4.6
sur 6
365
Avis
98%
recommandent ce produit
Romyi
20/04/2021
Suisse
Une bonne surprise
J'ai eu l'occasion de tester ce tire-lait à plusieurs reprises et j'en suis très contente. Il est très facile de manipulation, pratique à transporter car petit, et très agréable grâce à son "coussinet". De plus l'organisation est facile grâce aux différents biberons et pots dans le lot. En généralité, je suis très satisfaite de ce produit et je le recommande. C'est quoi je lui donne 5 étoiles.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF430/16 Tire-lait manuel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF430/16 Tire-lait manuel
Mouzetmo
11/07/2021
France
Fait partie de la promotion
Tire lait Manuel
Pour ma 1er expérience avec un tire lait manuel je le trouve très discret pour le transporter dans son sac. Agréable et sans fuite lors du tirage du lait. Et facile d’entretien et d’utilisation. Je le recommande vivement.
Avantages
Petit et efficace
Contre
Manque une housse de transport ou de rangement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF430/10 Tire-lait manuel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF430/10 Tire-lait manuel
Lilitest
27/06/2021
France
Fait partie de la promotion
Idéal pour les jeunes mamans !
Jolie découverte de ce tire-lait manuel, praticité, utilisation, nettoyage, manipulation, ... idéal pour des jeunes mamans allaitantes
Avantages
Discret et facilement manipulable, ce tire-lait regroupe tous les avantages pour accompagner les jeunes mères dans l'aventure de l'allaitement : prise en main rapide, utilisation sans douleur, nettoyage facile, ...
Contre
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Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF430/10 Tire-lait manuel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF430/10 Tire-lait manuel
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.