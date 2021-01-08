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Comment utiliser le tire-lait manuel Philips Avent ?
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Comment assembler le tire-lait manuel Philips Avent ?
Comment prévenir les fuites de lait après le tirage ?
AventCouvercle d'entonnoir du tire-lait
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AventDiaphragme du tire-lait électrique
AventDisque d'étanchéité du biberon
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Philips AventPoignée pour tire-lait
AventValve de tire-lait
AventCapuchon du biberon
Mon tire-lait produit un grincement lorsque j'actionne la poignée. Pourquoi ?
L'aspiration de mon tire-lait manuel est trop faible ou trop élevée
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